Mujer Vuelca en su Camioneta y Resulta Lesionada al Sur de Veracruz

Se registró un accidente durante la mañana, donde una mujer resultó herida al volcar en su camioneta

Camioneta vuelca en CoatzacoalcosFoto: Cristina Juárez del Sue

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Madrugada accidentada en Veracruz: una mujer lesionada tras volcar su camioneta en Cosoleacaque. Protección Civil y Policía Municipal acudieron al rescate. Conoce más.

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