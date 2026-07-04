Mujer Vuelca en su Camioneta y Resulta Lesionada al Sur de Veracruz

Durante la madrugada de este sábado 4 de julio, una mujer resultó lesionada y daños materiales cuantiosos fue el saldo de un accidente registrado sobre el Bulevar Instituto Tecnológico, a la altura del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, al sur de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Confirma Fiscalía de Veracruz Que Restos Hallados en Rancho Son de la Periodista Roxana Guzmán

Se presume que el conductor de una una camioneta llegando al corte de la calle Vicente Guerrero, en la colonia Buena Vista Sur, perdió el control de la unidad y se subió al camellón central. La camioneta se impactó contra una estructura de concreto, volcó sobre su toldo y quedó atravesada sobre el bulevar, ya sobre sus ruedas.

Derivado del accidente, una mujer de identidad resguardada resultó con fuertes golpes debido al gran impacto, misma que fue atendida por elementos de Protección Civil y la Policía Municipal, quienes arribaron para traslada a la lesionada a un hospital.

Se registra aparatosa volcadura en desviación a aeropuerto de la ciudad de Veracruz

Un hombre de aproximadamente 35 años de identidad desconocida, volcó en su camioneta, al perder el control en la curva de acceso a la zona de aeropuerto Heriberto Jara, en el poniente de la ciudad de Veracruz.

La gravilla y arena sueltas en el pavimento de la curva de acceso a aeropuerto desde la carretera Xalapa - Veracruz, habrían presuntamente, ocasionado la perdía de control y el accidente.

Es de mencionar que el conductor resultó ileso y la vialidad se afectó ligeramente. Elementos de la Guardia Nacional acudieron a la zona del accidente, quienes atendieron en el lugar las acciones que correspondían. Momentos más tarde, la unidad volcada fue retirada para evitar mayores afectaciones.