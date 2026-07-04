Padre Hiere con Machete a su Hijo Durante Discusión en Riberas del Bravo en Ciudad Juárez

Un hombre de 23 años resultó lesionado luego de ser atacado presuntamente por su propio padre con un machete durante una discusión familiar registrada la noche del pasado viernes 3 de julio en la colonia Riberas del Bravo, en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Rivera de Bercor y Rivera de Delicias, donde familiares solicitaron apoyo al número de emergencias 911 tras la agresión.

De acuerdo con las primeras versiones, padre e hijo sostuvieron una discusión dentro del domicilio y, en un momento del altercado, el hombre mayor presuntamente tomó un machete y lesionó al joven en la cabeza.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y confirmaron la agresión.

Las autoridades señalaron que las lesiones sufridas por la víctima no fueron catalogadas como de gravedad, motivo por el cual no fue necesario solicitar una ambulancia en el sitio.

Familiares trasladaron al joven a un hospital

Según se informó, el joven recibió atención inicial por parte de familiares y de las propias autoridades que acudieron a la emergencia.

Posteriormente, la madre de la víctima decidió trasladarlo a un hospital para que recibiera valoración médica y descartar posibles lesiones internas o complicaciones derivadas del ataque.

Durante la intervención, agentes de la Defensa Nacional también arribaron al sector para resguardar el área mientras se atendía la situación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si el presunto agresor fue detenido tras los hechos ocurridos en la colonia Riberas del Bravo.