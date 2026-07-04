Padre Hiere con Machete a su Hijo Durante Discusión en Riberas del Bravo en Ciudad Juárez

Un hombre de 23 años resultó lesionado con un machete presuntamente por su padre tras una discusión familiar en la colonia Riberas del Bravo, en Ciudad Juárez.

Familiares trasladaron al joven a un hospitalFoto: N+

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Discusión familiar en Riberas del Bravo termina con joven herido por su padre con un machete. Conoce los detalles de este impactante suceso.

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Padre hiere a su hijo con machete en Ciudad Juárez