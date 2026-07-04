Encuentran Cuerpo Envuelto en Cobijas en la Colonia Portal del Roble de Ciudad Juárez

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado la mañana de este viernes en calles de la colonia Portal del Roble, en Ciudad Juárez, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Puerto Vallarta y Río Bari, donde vecinos del sector detectaron un bulto envuelto en cobijas color rojo y realizaron reportes al número de emergencias 911.

Tras las llamadas de alerta, al sitio acudieron agentes de la Policía Municipal, elementos de la Guardia Nacional y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

De manera preliminar, autoridades en el lugar indicaron que el cuerpo correspondía a un hombre; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer mayores características de la víctima.

Semefo trasladó el cuerpo para realizar la necropsia

Luego del procesamiento de la escena, personal forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Será mediante la necropsia de ley como se determinarán las causas exactas de la muerte, así como la identidad oficial de la víctima localizada en la colonia Portal del Roble.

La zona permaneció acordonada mientras agentes investigadores y peritos recababan indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.