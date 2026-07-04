Encuentran Cuerpo Envuelto en Cobijas en la Colonia Portal del Roble de Ciudad Juárez

Autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre envuelto en cobijas en calles de la colonia Portal del Roble, en Ciudad Juárez.

El cuerpo fue localizado envuelto en cobijasFoto: N+

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Cuerpo sin vida hallado en Portal del Roble, Ciudad Juárez. Policía y SEMEFO en acción. ¿Qué sucedió? Infórmate aquí.

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