Capturan a Otro Implicado en Multihomicidio de Tehuitzingo en Puebla: Suman Cuatro Detenciones

Santos "N" estaría relacionado con la muerte de diez personas, incluyendo un recién nacido.

Cayó otro presunto responsable de la muerte de diez personas.Foto: FGE Puebla

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Nuevo detenido en el caso del multihomicidio de Tehuitzingo: Santos 'N' es el cuarto implicado en el asesinato de diez personas, incluyendo un recién nacido. La Fiscalía de Puebla sigue investigando.

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