Capturan a Otro Implicado en Multihomicidio de Tehuitzingo en Puebla: Suman Cuatro Detenciones

La investigación por el multihomicidio de diez personas ocurrido en el municipio de Tehuitzingo en Puebla, registró un nuevo avance con la detención de un cuarto presunto implicado.

Este viernes 3 de julio la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplió con la orden de aprehensión contra Santos "N" de 45 años de edad quien es investigado por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

Suman cuatro detenidos por asesinato en rancho de Texcalapa

El pasado 17 de mayo se registró una masacre en rancho "Marihuana" en Texcalapa, comunidad de Tehuitzingo. En la propiedad privada fueron asesinadas diez personas, entre ellas un bebé de un mes de edad.

Con la captura, suman al menos cuatro personas detenidas por este caso. Previamente fueron aprehendidos Juan Manuel "N" y Ancieto "N", así como Alberto "N", quienes también son señalados como presuntos participantes en el multihomicidio.

Investigan masacre de familia en Tehutzingo, Puebla

De acuerdo con las investigaciones, una de las principales líneas apunta a un conflicto familiar como posible móvil del crimen.

Santos "N" ya fue puesto a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Santos N., de 45 años de edad, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, relacionado con los hechos ocurridos en el municipio de Tehuitzingo, donde diez personas… pic.twitter.com/hgTmeo76DN — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 3, 2026

La Fiscalía de Puebla aseguró que las indagatorias continúan para identificar y detener a cualquier otra persona que haya participado en el multihomicidio.

Con información de N+

JAPR