Ley Seca por México vs Inglaterra: Donde No Podrás Comprar Alcohol Este 5 de Julio en CDMX

El esperado partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará este domingo 5 de julio a las 18:00 horas. Tras confirmarse que el horario oficial se mantiene sin cambios, las autoridades capitalinas ya tienen listo un despliegue masivo de seguridad.

Con motivo de este trascendental encuentro que definirá al invitado a la siguiente ronda, el Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial un decreto que establece la aplicación de Ley Seca en la CDMX para garantizar el orden público y salvaguardar a los miles de aficionados que se concentrarán en las calles.

¿En qué colonias de CDMX habrá Ley Seca este domingo 5 de julio?

La restricción en la venta de bebidas alcohólicas comenzará formalmente a las 00:00 horas del domingo 5 de julio y concluirá a las 07:00 horas del lunes 6 de julio. La medida se concentrará principalmente en el corazón de la capital, afectando a las siguientes zonas de la Alcaldía Cuauhtémoc:

Perímetro A del Centro Histórico

Colonia Centro

Colonia Tabacalera

Colonia Juárez

Colonia San Rafael

Colonia Cuauhtémoc

Colonia Roma Norte

Colonia Condesa

¿Qué establecimientos no podrán vender alcohol y cuáles son las excepciones?

Durante las horas señaladas por el decreto, quedará estrictamente prohibida la venta de alcohol en envase cerrado en los siguientes giros comerciales:

Tiendas de conveniencia (Oxxo, 7-Eleven, etc.).

Supermercados y tiendas de autoservicio.

Vinaterías, depósitos y tienditas de abarrotes.

¿Hay excepciones? Sí. Los restaurantes, salones de fiestas y hoteles sí tendrán permitido ofrecer bebidas alcohólicas, pero únicamente por copeo y acompañadas de alimentos, respetando estrictamente sus horarios de operación habituales.