Ley Seca por México vs Inglaterra: Donde No Podrás Comprar Alcohol Este 5 de Julio en CDMX

Conoce las zonas afectadas, el horario de la restricción y a qué hora se juega el encuentro

Ley Seca en CDMX. Foto: CuartoscuroLey Seca en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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¡Atención CDMX! Este 5 de julio, Ley Seca en varias colonias por el México vs Inglaterra. Descubre las zonas afectadas y horarios de restricción. ¿Listo para el partido?

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