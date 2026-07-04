¿Y Si Hay Penales? Conoce al Portero de México Ante Inglaterra en Octavos de Final del Mundial

Ante el escenario de un partido cerrado que pueda llegar a instancias definitivas, la afición se hace una pregunta clave: ¿quién defenderá el arco nacional si hay tanda de penales?

El portero mexEl Portero Raúl Rangel realiza una parada durante el partido de fútbol del Grupo A del Mundial 2026 entre la República Checa y México en el Estadio Ciudad de México, el 24 de junio de 2026. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP)El portero mexEl Portero Raúl Rangel realiza una parada durante el partido de fútbol del Grupo A del Mundial 2026 entre la República Checa y México en el Estadio Ciudad de México, el 24 de junio de 2026. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP)

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Raúl Rangel ha roto récords en el Mundial, pero Carlos Acevedo podría ser la sorpresa en penales contra Inglaterra. ¿Quién defenderá el arco mexicano en este momento decisivo? Infórmate aquí.

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