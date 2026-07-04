¿Y Si Hay Penales? Conoce al Portero de México Ante Inglaterra en Octavos de Final del Mundial

La Selección Mexicana dirigida por Javier "Vasco" Aguirre se enfrenta este domingo 5 de julio ante el equipo de Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

Ante el escenario de un partido cerrado que pueda llegar a instancias definitivas, la afición se hace una pregunta clave: ¿quién defenderá el arco nacional si hay tanda de penales?

José Raúl Rangel Aguilar, conocido como Raúl "Tala" Rangel, es el portero titular indiscutible del Tri en esta justa mundialista. A sus 26 años, el guardameta de las Chivas del Guadalajara vive el mejor momento de su carrera.

José Raúl Rangel Aguilar, conocido como Raúl "Tala" Rangel. Foto: AFP

Su consolidación en el Rebaño Sagrado y sus sólidas actuaciones con el Tricolor lo han convertido en uno de los arqueros con mayor proyección del futbol mexicano.

Los resultados del "Tala" Rangel en el Mundial 2026:

· Partidos disputados: 4 encuentros como titular.

· Atajadas totales: 6 paradas clave en el torneo.

· Goles recibidos: 0 goles (mantuvo su portería imbatida en fase de grupos y dieciseisavos de final).

· Goles evitados: 1.66 (una de las mejores estadísticas de toda la Copa del Mundo).

· Racha histórica: Rompió el récord de más minutos sin recibir gol en la historia de las selecciones mexicanas en Mundiales.

José Raúl Rangel Aguilar, conocido como Raúl "Tala" Rangel, es el portero titular de México en el Mundial 2026. Foto: AFP

Los otros dos porteros convocados, quienes aparecen como alternativas para la titularidad o posibles opciones de cambio, son Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo.

¿Quién es Carlos Acevedo?

A pesar del extraordinario momento de Rangel, la sombra de los penales abre el debate estratégico. Carlos Acevedo, portero del Club Santos Laguna, nació en Torreón, Coahuila, y tiene 30 años de edad. Es convocado regularmente al Tri para aportar seguridad y competencia interna.

Según las estadísticas, Carlos Acevedo sería considerado como una opción principal para la tanda de penales. El lagunero cuenta con la mejor efectividad para atajar disparos desde los once pasos en comparación con los otros arqueros de la Selección Mexicana, lo que podría tentar al "Vasco" Aguirre a un cambio estratégico de último minuto.

Guillermo Ochoa, en su sexto Mundial 2026

La terna de guardametas que apoyan al titular la completa el legendario Guillermo Ochoa, quien asiste a este torneo para aportar su valiosa experiencia.

Ochoa ha logrado la histórica marca de estar presente en seis Copas del Mundo, uniéndose a la élite internacional junto a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sus extraordinarias actuaciones en ediciones pasadas contra potencias como Brasil y Alemania lo han consagrado como uno de los porteros más destacados en la historia de los torneos mundialistas.