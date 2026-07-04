Le Rogaron en Colombia: Revelan cómo Julián Quiñones Decidió Jugar con la Selección Mexicana

Julián Quiñones buscará aumentar su cuota goleadora este domingo 5 de julio, cuando México enfrente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026

El delantero mexicano Julián Quiñones, número 16, celebra la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre México y Ecuador, disputado en el Estadio Ciudad de México el 30 de junio de 2026. Foto: AFPEl delantero mexicano Julián Quiñones, número 16, celebra la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre México y Ecuador, disputado en el Estadio Ciudad de México el 30 de junio de 2026. Foto: AFP

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¿Por qué Julián Quiñones eligió México sobre Colombia? El delantero agradece al país que le dio su carrera. Este domingo, busca aumentar su cuota goleadora ante Inglaterra. Descubre más.

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