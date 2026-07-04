Le Rogaron en Colombia: Revelan cómo Julián Quiñones Decidió Jugar con la Selección Mexicana

El nombre de Julián Quiñones está en boca de toda Colombia tras lucir con la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo. El atacante naturalizado fue pieza clave en la reciente victoria del Tri por 2-0 ante Sudáfrica al convertir un golazo, lo que desató una fuerte ola de críticas en el país cafetalero hacia sus directivos por "haberlo dejado ir".

Ante la presión mediática en Sudamérica, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Futbol (FCF), tuvo que romper el silencio. El directivo aclaró de forma tajante que no hubo una omisión de su parte, sino un rechazo directo por parte del futbolista, a quien prácticamente le suplicaron vestir la camiseta de su país natal.

"Hablan personas por desconocimiento y dicen: '¿Colombia no lo vio?'. Lo vimos, lo buscamos, le rogamos que viniera y nos dijo que no. Hay que respetar la decisión. Caso cerrado", reveló Jesurún en entrevista para Win Sports. El dirigente insistió en que el técnico Néstor Lorenzo lo tenía contemplado e incluso llegó a llamarlo. Aunque inicialmente Quiñones aceptó, después se comunicó para expresar que prefería jugar con México.

Este domingo 5 de julio a las 12:00 horas, Julián Quiñones tendrá la oportunidad de oro para seguir aumentando su cuota goleadora cuando la Selección Mexicana se mida ante Inglaterra en el trascendental choque de octavos de final en el Estadio sede Ciudad de México.

Julian Quiñones, delantero de la Selcción Mexicana. Foto: AFP

¿Por qué Julián Quiñones rechazó a la Selección de Colombia?

La drástica decisión del delantero de Chivas —forjado futbolísticamente en la Liga MX— respondió a un agradecimiento profundo con el país que le abrió las puertas al profesionalismo. A pesar de los ruegos de la federación de su país de origen, Julián Quiñones eligió representar a México, consolidándose hoy bajo la dirección de Javier "Vasco" Aguirre. Su gran presente se ha materializado de inmediato en la red durante esta justa mundialista, donde ya suma dos anotaciones cruciales.

Los goles de Julián Quiñones con México en el Mundial 2026

El delantero ha respondido con creces a la confianza del "Vasco" Aguirre, siendo titular en los tres cotejos disputados hasta el momento. Sus anotaciones se han dado en las siguientes fechas y compromisos:

11 de junio de 2026: Anotó el primer gol de la Selección Mexicana en el certamen durante el partido contra Sudáfrica (victoria 2-0).

27 de junio de 2026: Volvió a sacudir las redes en el encuentro frente a República Checa, consolidando su gran racha de cara al marco.

¿Cuántos goles le faltan a Julián Quiñones para alcanzar a Chicharito y al Matador Hernández?

Históricamente, México ha tenido un apartado poco destacado en el rubro goleador dentro de las Copas del Mundo. Javier ‘Chicharito’ Hernández y Luis ‘Matador’ Hernández son los máximos anotadores del Tri en Mundiales, ambos con cuatro anotaciones. El ‘Matador’ consiguió su marca en una sola edición (Francia 1998), mientras que ‘Chicharito’ las distribuyó en tres torneos distintos.

Con el par de goles firmados este mes de junio, Julián Quiñones se ha colocado a solo dos goles de alcanzar la histórica marca de los Hernández. Con 29 años de edad, el atacante nacido en Magüí Payán busca emular al 'Matador' anotando cuatro veces en una misma edición, escribiendo con letras de oro su nombre en la historia del futbol mexicano.