Inicia el Tour de Francia 2026, la Prueba de Fuego para Isaac del Toro

Este sábado, dará comienzo la prueba reina del ciclismo mundial con una prueba contrarreloj por equipos; el ciclista mexicano es uno de los 50 corredores que debutarán en la competencia

Presentación del UAE Team Emirates en la Tour de FranciaPresentación del UAE Team Emirates en la Tour de Francia 2026, en Barcelona. Foto: Facebook | letour

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Este 4 de julio arranca el Tour de Francia 2026. Isaac del Toro, la promesa mexicana, se une al UAE Team Emirates. ¿Cómo será su debut en la Grande Boucle?

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