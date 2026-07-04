Inicia el Tour de Francia 2026, la Prueba de Fuego para Isaac del Toro

Este sábado 4 de julio dará inicio la 113 edición del Tour de Francia, la prueba reina del ciclismo mundial, en la que participará por primera vez el mexicano Isaac del Toro.

El pedalista de Ensenada, Baja California, es uno de los 50 corredores que debutarán en la competencia, más allá del palmarés y las victorias que ha conseguido en la pasada y presente temporadas.

Correrá como uno de los escuderos del favorito para ganar el maillot amarillo, el esloveno Tadej Pogacar, tetracampeón de la vuelta gala y vigente monarca del trazo francés.

Del Toro será vital en el papel de gregario del líder del UAE Team Emirates, para frenar los embates de Jonas Vingegaard, el otro gran favorito y dos veces campeón de la Grande Boucle.

El Tour de Francia inicia este 4 de julio y concluirá el 26 del mismo mes. Los 184 ciclistas, de 23 escuadras en competencia, habrán recorrido al final de la competencia más de 3 mil 320 kilómetros tras 21 etapas en disputa.

La carrera, que iniciará en Barcelona, España, y terminará en París, Francia, con el campeón tomando champaña, tendrá las siguientes tipos de etapas:

7 llanas.

4 con repechos (subidas explosivas de corta duración).

8 de montaña con 5 finales en alto.

1 contrarreloj por equipos.

1 contrarreloj individual.

En todo este trajín, las cuadrillas tendrán dos días de descanso (13 y 20 de julio). Además, se otorgarán bonificaciones de tiempo al finalizar cada trazo, con 10, 6 y 4 segundos para los tres primeros puestos.

El desnivel positivo total (los metros sumados de ascenso) durante el Tour de Francia será de 53 mil 950 metros, que equivalen a subir alrededor de 6 veces el Everest (8 mil 848 metros).

Así que este día inicia la Grande Boucle con una prueba contrarreloj por equipos que se verificará en Barcelona, una carrera prácticamente llana, pero que termina en dos subidas cortas.

"Listo para mi primera vuelta"

Previo al arranque de la justa gala, Isaac del Toro publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo en su debut en esta prestigiosa competencia.

"Listo para mi primera vuelta en Francia", escribió el ensenadense, en un posteo que acompañó con fotos del recibimiento que tuvo durante la presentación de los equipos en Barcelona.

"Gracias por el increíble apoyo. Me hacen sentir siempre privilegiado. Gracias a todos por ayudarme a estar aquí. Estamos listos para retumbar", agregó.

Del Toro Romero, de 22 años y una de las figuras del UAE Team Emirates, será uno de los ciclistas a seguir en esta competencia, quien buscará aumentar su récord de victorias como profesional, ahora mismo con 29.

Además, México vuelve a tener un representante en el tour francés tras una larga espera de 29 años. El último fue el tlaxcalteca Miguel Arroyo, quien participó en 1997.

Con información de N+

ICM