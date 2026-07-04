México vs. Inglaterra, la Oportunidad para Celebrar los Lazos entre Ambos Países

Susannah Goshko, embajadora británica, dijo que el partido celebra la amistad y la historia compartida de las dos naciones; la embajada de México en Reino Unido deseó suerte a ambas selecciones

Balón Trionda del Mundial 2026El partido México contra Inglaterra se disputará en el Estadio Sede CDMX. Foto: Reuters

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Con más de 200 años de relaciones, México y Reino Unido celebran su amistad en el campo. La embajada mexicana desea suerte a ambos equipos. Conoce más sobre este vínculo.

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