México vs. Inglaterra, la Oportunidad para Celebrar los Lazos entre Ambos Países

La embajada Británica en México difundió un comunicado de cara al duelo entre México e Inglaterra del próximo domingo 5 de julio, en la cancha del Estadio Sede Ciudad de México.

Señaló que era un partido que creían posible desde que arranco la Copa del Mundo y hoy es una realidad, en lo que sería el segundo duelo entre ambos países en una justa mundialista.

Susannah Goshko, embajadora británica, dijo que este juego es mucho más que un encuentro deportivo, pues se trata de lazos históricos, sociales y culturales.

"Es una celebración de la amistad que une a nuestros países y de una historia compartida que inició con la llegada de los mineros británicos a Hidalgo a finales del siglo XIX, pero que se puede ver también en muchos otros ámbitos".

Comunicado de prensa: Nos emociona profundamente el encuentro entre Inglaterra y México este domingo. ⚽️



Viviremos un encuentro que hemos estado esperando desde que inició la Copa del Mundo. Lo creíamos posible, pero hoy es una realidad: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 y 🇲🇽 jugarán un partido histórico. pic.twitter.com/nPZ65HYkzY — UK in Mexico🇬🇧🇲🇽 (@UKinMexico) July 4, 2026

Enfatizó que esos vínculos van desde la cultura y el arte hasta los intercambios educativos y la cooperación para combatir el cambio climático y en el comercio.

Goshko recordó que casi dos siglos después de haber iniciado relaciones diplomáticas "seguimos compartiendo valores a través del deporte como la unidad, el respeto y la convivencia. Estoy segura de que aficionados de ambos países disfrutarán de esta gran fiesta del futbol".

Una experiencia inolvidable

La embajada informó que al año 500 mil visitantes del Reino Unido viajan a México y que esas visitas transcurren sin contratiempos, lo que buscarán que se mantenga durante el partido del próximo domingo.

Pidieron a los residentes británicos en México y a los turistas a revisar la información consular, así como atender los consejos y recomendaciones de seguridad a través de los canales oficiales.

Entre las principales consejos están:

Respetar las leyes y costumbres mexicanas.

Permanecer atentos a su entorno en zonas concurridas.

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

El fin, enfatizó la legación, es que sus ciudadanos tengan una estancia memorable en la Ciudad de México y en el resto de las ciudades de este país.

La mejor de las suertes

Por su parte, en las cuentas de la embajada de México en Reino Unido publicaron un mensaje en el que también resaltan los lazos entre ambos países.

"México y el Reino Unido tienen más de 200 años de relaciones diplomáticas, con vínculos que se han fortalecido con el paso del tiempo en una amplia gama de áreas de cooperación".

Resaltó que el partido entre México e Inglaterra será emocionante, y se deberá jugar con espíritu deportivo y respeto.

"La mejor de las suertes a ambas partes. Que el partido se juegue con respeto y una verdadera pasión por el futbol".

Con información de N+

ICM