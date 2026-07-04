Asciende a 2 Mil 645 la Cifra de Fallecidos por los Terremotos en Venezuela

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, elevó en un mensaje publicado en Telegram también la cifra de personas heridas a 12 mil 666

Edificio colapsado tras los terremotos en Venezuela.Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La tragedia en Venezuela sigue: terremotos dejan 2,645 muertos. Rescatistas aún buscan sobrevivientes, incluyendo un niño atrapado en La Guaira.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+