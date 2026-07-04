Asciende a 2 Mil 645 la Cifra de Fallecidos por los Terremotos en Venezuela

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio han dejado numerosos daños en viviendas, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que se siguen contabilizando a medida que los trabajos de rescate y remoción de escombros, avanzan.

Este viernes, en un mensaje publicado en Telegram, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, elevó a 2 Mil 645 el número de personas fallecidas y a 12 mil 666 las personas que resultaron heridas, sin ofrecer un balance sobre el número de desaparecidos.

Rescate

En el balance oficial, el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que se han rescatado a 6 mil 462 personas.

Algunos grupos de rescatistas internacionales, que según cifras de la ONU, llegaba a el jueves a 3 mil, empieza a abandonar las zonas afectadas conforme disminuye la probabilidad de encontrar personas con vida.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Empeoran Condiciones para Rescatar al Niño Fabio, Atrapado entre los Escombros, en Venezuela

Ahora uno de los puntos donde se centran parte del operativo es un edificio de Caraballeda, en La Guaira, donde quedó atrapado Fabio, un niño de 9 años.

Este jueves, un grupo de rescatistas de España, Portugal y Venezuela desplegó drones y perros para evaluar el rescate del menor. Los rescatistas realizaron pruebas térmicas y rastrean si hay signos de vida bajo los escombros, debido a que la familia del niño asegura haberlo oído, aunque el equipo no ha encontrado pruebas.

Adicionalmente, un gran número de venezolanos se ha sumado a las labores de rescate en los edificios afectados y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones.

De acuerdo con cifras oficiales, hay más de 17 mil 800 voluntarios.

Con información de EFE.

LECQ