¿Cómo Estará el Clima en México Este Sábado 4 de Julio de 2026? Se Esperan Lluvias y Calor

Para este sábado 4 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la onda tropical 14 se localizará frente a las costas del Pacífico central mexicano y comenzará a generar afectaciones.

Se espera que este fenómeno climático origine lluvias puntuales intensas en Jalisco (oeste y centro) y muy fuertes en Nayarit (este y sur), Michoacán (norte y oeste) y Colima.

Simultáneamente, la onda tropical 15 se desplazará frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, generando lluvias fuertes en ambas entidades y chubascos en Puebla, Veracruz y Chiapas.

Canales de baja presión en el interior del país, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con posible caída de granizo en el norte y centro del país, incluido el Valle de México, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas (oeste y sur).

Finalmente, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste del territorio nacional, con temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California (noreste y suroeste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (este y suroeste).

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (este y sur), Michoacán (norte y oeste) y Colima.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur y suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Sinaloa (este), Aguascalientes, Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Morelos (norte), Guerrero (centro y sureste), Oaxaca (oeste), Yucatán (centro y sur) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora y Tabasco.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste y suroeste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (este y suroeste).

De 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde se pronostica un ambiente templado a cálido con cielo nublado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México (centro y oeste), las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de N+

ICM