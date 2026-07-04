¿Cómo Estará el Clima en México Este Sábado 4 de Julio de 2026? Se Esperan Lluvias y Calor

Las ondas tropicales 14 y 15 generarán lluvias de distintas intensidades en gran parte del territorio nacional; mientras que las altas temperaturas seguirán en el noroeste del país

Una madre y su hija caminan abrigadas para protegerse de una tarde lluviosa en TolucaUna madre y su hija caminan abrigadas para protegerse de una tarde lluviosa en Toluca. Foto: Cuartoscuro

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Lluvias intensas y calor extremo marcarán el clima en México este sábado. Conoce las regiones más afectadas y cómo prepararte para el día.

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