Marchas HOY 4 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 4 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 14 concentraciones, 1 rodada motociclista, 2 rodadas ciclistas y 24 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Milpa Alta

14:00 Horas.

El Comité Diversex Milpa Alta marchará de:

Explanada Cívica Malacachtepec Momoxco, en avenida Jalisco Oriente y avenida México Norte, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.

Con destino por definir.

Concentraciones

Coyoacán

11:00 Horas.

Resistencia Civil Activa y Pacífica se concentrará en:

Parque San Andrés, en Calzada de Tlalpan e Irlanda, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.

Rodadas motociclistas

Iztapalapa, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc

Motociclistas rodarán de:

20:30 Horas.

Cabeza de Juárez, en avenida Guelatao, colonia Ejército de Oriente Indeco II Issste, alcaldía Iztapalapa.

Avenida Río Consulado 2355, colonia Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza.

21:00 Horas.

Calzada de la Viga 44, colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc.

A un destino por definir.

Rodadas ciclistas

Benito Juárez y Álvaro Obregón

07:00 y 07:20 Horas.

Enbiciados rodarán de:

Sucursal “Enbiciados Del Valle”, en avenida Coyoacán 745, colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez.

Sucursal “Enbiciados San Ángel”, en Río de la Magdalena 117, colonia Tizapán San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

Con destino a:

Los Dinamos, en Reserva de los Dinamos, colonia La Carbonera, alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 4 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ