Tren CDMX-Querétaro: ¿Dónde Estará la Nueva Estación en Buenavista? Mapa de Lugar Exacto

La icónica terminal ferroviaria de Buenavista se convertirá en el nuevo punto clave de la conexión nacional. Como parte de la estrategia prioritaria del Gobierno de México para reactivar y modernizar el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, este complejo recibirá obras de ampliación para albergar los trenes que viajarán hacia Querétaro y Pachuca.

El principal objetivo del Tren de Pasajeros México-Querétaro es transformar la movilidad urbana e interurbana, enlazando la Ciudad de México con las principales ciudades del Bajío y el centro-norte del país. Este magno proyecto favorecerá directamente a más de 30 mil personas de 22 municipios que diariamente se trasladan entre ambas urbes, alcanzando una población beneficiada de 5.6 millones de habitantes.

¿Dónde se ubicará exactamente la nueva terminal del Tren CDMX-Querétaro en Buenavista?

La histórica Terminal de Buenavista ya se encuentra en plena fase de modernización para convertirse en el gran punto de partida de este sistema de transporte. Los trabajos actuales contemplan la limpieza y compactación del terreno donde se edificará el nuevo andén.

La estación del Tren México-Querétaro en la Ciudad de México estará situada exactamente en la Terminal Buenavista, ubicada en la intersección estratégica de la Avenida de los Insurgentes y el Eje 1 Norte (Avenida Mosqueta). Para absorber la demanda y garantizar la eficiencia del servicio, el complejo se está expandiendo para contar con un diseño de nueve vías y nuevos andenes especializados para el flujo masivo de usuarios.

Estación de Tren Queretaro localizada en la CDMX. Foto: Google maps

Estación del Tren México-Querétaro. Foto: Movilidad Urbana.

¿Cuándo comenzará a operar y qué transporte conectará con el nuevo tren?

El periodo de ejecución de la obra está proyectado en 2 años y 6 meses. Tras iniciar los estudios preliminares en octubre de 2024 y arrancar formalmente la construcción en abril de 2025 bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), se tiene previsto el inicio de operaciones para junio de 2027. Para esa fecha, una flota de 47 trenes diésel-eléctricos estará en funcionamiento.

Este transporte conectará de forma multimodal con la red de transporte masivo de la CDMX (Metro, Metrobús y Tren Suburbano) y recorrerá una longitud de trazo de 232.42 kilómetros de vía doble. El diseño geométrico permitirá alcanzar una velocidad máxima operativa de 160 km/h (200 km/h de diseño), logrando un tiempo de recorrido de entre 90 y 120 minutos (1 hora y 40 minutos en promedio), disminuyendo drásticamente el traslado por carretera.

Con una inversión estimada de 144 mil millones de pesos y capacidad para trasladar hasta 6 millones de pasajeros anuales (450 por tren), el trazo completo cubrirá la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro a través de 6 estaciones principales:

Buenavista (CDMX)

Huehuetoca (Edomex)

Tula de Allende (Hidalgo)

San Juan del Río (Querétaro)

El Marqués (Querétaro)

La Corregidora (Querétaro)

A futuro, el proyecto contempla una extensión estratégica hacia Guadalajara, dividiéndose posteriormente en rutas hacia Nuevo Laredo y Nogales.