Tren CDMX-Querétaro: ¿Dónde Estará la Nueva Estación en Buenavista? Mapa de Lugar Exacto

El Tren busca mejorar la movilidad entre la Ciudad de México y las principales ciudades del Bajío

Tren CDMX-Querétaro. Foto: CuartoscuroTren CDMX-Querétaro. Foto: Cuartoscuro

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El Tren de Pasajeros México-Querétaro promete mejorar la movilidad de 5.6 millones de personas. Conoce la ubicación exacta de la estación en Buenavista.

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