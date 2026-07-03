¿Qué Estaciones del Metro CDMX Cerrarán el Domingo por Partido de México vs Inglaterra?

La medida forma parte del operativo especial que implementará la Semovi para garantizar la seguridad en las zonas de mayor concentración

Afluencia cotidiana de usuarios en la estación Chapultepec de la Línea 1. Foto: CuartoscuroAfluencia cotidiana de usuarios en la estación Chapultepec de la Línea 1. Foto: Cuartoscuro
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