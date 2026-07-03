¿Qué Estaciones del Metro CDMX Cerrarán el Domingo por Partido de México vs Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente al Mundial 2026, traerá ajustes en la movilidad de la Ciudad de México. Autoridades capitalinas confirmaron que tres estaciones del Metro CDMX podrían cerrar temporalmente este domingo para evitar aglomeraciones.

La medida forma parte del operativo especial que implementará la Secretaría de Movilidad (Semovi) para facilitar el traslado de aficionados y garantizar la seguridad en las zonas de mayor concentración.

¿Qué estaciones del Metro CDMX cerrarán por el México vs Inglaterra?

El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, informó que las estaciones que podrían suspender el acceso son:

Chapultepec

Sevilla

Insurgentes

De acuerdo con el funcionario, el cierre únicamente se aplicará cuando se rebase el aforo permitido, por lo que la restricción será temporal y dependerá de la cantidad de personas concentradas en cada estación.

Además, indicó que también se evaluará la operación de otros sistemas de transporte, como el Metrobús, debido a que parte de la zona permanecerá peatonal durante la jornada del encuentro.

AMP