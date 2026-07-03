Activan Alerta Roja por Lluvias Fuertes y Granizada Hoy en CDMX; ¿A Qué Hora Parará la Tormenta?

Activan Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del hoy

Continúan las fuertes lluvias en la capital del país. Foto: CuartoscuroContinúan las fuertes lluvias en la capital del país. Foto: Cuartoscuro
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