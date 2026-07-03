Activan Alerta Roja por Lluvias Fuertes y Granizada Hoy en CDMX; ¿A Qué Hora Parará la Tormenta?
Activan Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del hoy
Activan Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del hoy
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este viernes 3 de julio de 2026 la Alerta Roja y Amarilla en toda la capital.
Lo anterior, por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del hoy en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, las cuales podrían provocar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.
Con corte a las 17:05 horas, la Alerta Roja por pronóstico de lluvias de hasta 49 milímetros se mantenía activa en:
Cuajimalpa
Se espera que estas condiciones prevalezcan en un horario que comprende de las 17:40 a las 22:00 horas.
En tanto, la Alerta Amarilla se mantenía activa en la siguiente lista de alcaldías:
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
La SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones dirigidas a la población:
Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.
Cerrar puertas y ventanas.
No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.
Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes y caída de #granizo, para la tarde y noche del viernes 03/07/2026, en la demarcación: @cuajimalpa_gob.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 3, 2026
Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/kufqRbrMac
Esta tarde se observan lluvias de intensidad fuerte con caída de granizo en las alcaldías Azcapotzalco y Cuajimalpa, así como moderadas en Álvaro Obregón, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.
Se observan #lluvias de intensidad fuerte con caída de #granizo en @AzcapotzalcoMx y @cuajimalpa_gob.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 3, 2026
Débiles a moderadas en: @AlcaldiaAO, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @A_VCarranza.
Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/KqPECpViis
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