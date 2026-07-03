Activan Alerta Roja por Lluvias Fuertes y Granizada Hoy en CDMX; ¿A Qué Hora Parará la Tormenta?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este viernes 3 de julio de 2026 la Alerta Roja y Amarilla en toda la capital.

Lo anterior, por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del hoy en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, las cuales podrían provocar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.

¿En qué alcaldías hay Alerta Roja y Amarilla?

Con corte a las 17:05 horas, la Alerta Roja por pronóstico de lluvias de hasta 49 milímetros se mantenía activa en:

Cuajimalpa

Se espera que estas condiciones prevalezcan en un horario que comprende de las 17:40 a las 22:00 horas.

En tanto, la Alerta Amarilla se mantenía activa en la siguiente lista de alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

¿Qué hacer ante activación de alerta por lluvias fuertes en mi alcaldía?

La SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones dirigidas a la población:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes y caída de #granizo, para la tarde y noche del viernes 03/07/2026, en la demarcación: @cuajimalpa_gob.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/kufqRbrMac — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 3, 2026

Comienza a llover en CDMX

Esta tarde se observan lluvias de intensidad fuerte con caída de granizo en las alcaldías Azcapotzalco y Cuajimalpa, así como moderadas en Álvaro Obregón, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

AMP