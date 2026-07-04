Isaac del Toro Debuta en el Tour de Francia 2026

Tras 29 años sin la participación de mexicanos en el certamen, Isaac del Toro termina con la sequía con su debut este sábado.

Isaac del Toro debuta en el Tour de Francia 2026Isaac del Toro debuta en el Tour de Francia 2026. Foto: AFP
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