Isaac del Toro Debuta en el Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro debutó en el Tour de Francia este sábado 4 de julio 2026, en un hecho que termina con 29 años seguidos sin la participación de un mexicano en el reconocido certamen.

El joven de Ensenada de 22 años acompañará al esloveno Tadej Pogacar, junto al británico Adam Yates, para tratar de conquistar su quinto Tour de Francia a partir del sábado, según la convocatoria desvelada el lunes por el equipo UAE.

Además de Del Toro, reciente vencedor del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, y Yates, habitual lugarteniente de Pogacar en montaña, completan el efectivo el alemán Nils Politt, los belgas Florian Vermeersch y Tim Wellens, el austríaco Felix Grosschartner y el estadounidense Brandon McNulty.

Isaac del Toro debuta en Tour de Francia 2026

El UAE Team Emirates XRG fue el último equipo en tomar la salida desde Barcelona. A las 10:55 horas (tiempo del centro de México), el vigente campeón arrancó la defensa de su título en una etapa donde buscará comenzar la carrera con un primer aviso a sus rivales.

El danés Jonas Vingegaard se vistió el primer maillot amarillo de la 113ª edición del Tour de Francia tras la victoria de su formación Visma-Lease a Bike en la contrarreloj por equipos, este sábado en Barcelona.

El equipo neerlandés conquistó la crono, con 8 segundos de ventaja sobre la formación Netcompany Ineos, liderada por Filippo Ganna, y con 12 segundos sobre el UAE de Tadej Pogacar.

Los tiempos para la general fueron tomados corredor por corredor de forma individual, en lugar de tener en cuenta los registros de cada equipo.

El prodigio francés Paul Seixas, que llegó a meta en solitario como la mayoría de los hombres fuertes de la carrera, terminó a 39 segundos con su equipo Decathlon CMA CGM (6º puesto).

El Lidl-Trek del español Juan Ayuso terminó cuarto, a 16 segundos, justo por delante del equipo Red Bull Bora, a 19 segundos, con Remco Evenepoel, que terminó solo, por delante de Florian Lipowitz.

Pogacar también pareció estar muy fuerte, con una fulgurante ascensión final en la que dejó atrás a su lugarteniente mexicano, Isaac del Toro, para consolarse con el maillot de lunares de mejor escalador.

¿Cómo es el Tour de Francia 2026?

El Tour de Francia 2026, que partió el sábado desde Barcelona, llegará a París el domingo 26 de julio tras haber recorrido 3 mil 320 kilómetros.

Estas son las etapas del Tour de Francia 2026: