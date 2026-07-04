Atacan a Balazos a Hombre en la Colonia Corregidora de Cd. Juárez; Reportan Estado Grave

Un hombre fue lesionado de gravedad tras un ataque armado registrado la noche del pasado viernes 3 de julio en la colonia Corregidora, en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Esteban Coronado y General Pascual Orozco, donde, de acuerdo con las primeras versiones, la víctima se encontraba afuera de una vivienda cuando fue sorprendida por varios hombres armados.

Según el reporte preliminar, cuatro sujetos que viajaban a bordo de un vehículo color verde arribaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra el hombre para posteriormente darse a la fuga.

Tras un llamado al número de emergencias 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y localizaron a la víctima con al menos cinco impactos de bala.

En la escena del ataque, agentes preventivos localizaron aproximadamente 30 casquillos percutidos, por lo que procedieron a acordonar el área y solicitar la intervención de otras corporaciones.

Víctima sufrió perforación en un pulmón

Familiares trasladaron al lesionado en un vehículo particular a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

Autoridades informaron que el estado de salud del hombre es grave, debido a que dos de los disparos perforaron uno de sus pulmones.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencia balística como parte de las investigaciones correspondientes.