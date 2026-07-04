Atacan a Balazos a Hombre en la Colonia Corregidora de Cd. Juárez; Reportan Estado Grave

Un hombre fue atacado a balazos por sujetos armados en la colonia Corregidora, en Ciudad Juárez; recibió al menos cinco impactos de arma de fuego.

Localizaron aproximadamente 30 casquillos percutidosFoto: N+

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Violencia en la colonia Corregidora: hombre gravemente herido tras ser atacado a balazos. Conoce más sobre este alarmante incidente en Cd. Juárez.

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