Matan a Policía Penitenciario del SIEP Frente a Sucursal Bancaria en el Centro de Hermosillo

Un policía penitenciario del SIEP fue atacado a balazos frente a una sucursal bancaria. Autoridades investigan la agresión.

Matan a Hombre Frente a Sucursal Bancaria en el Centro de Hermosillo, SonoraFoto: N+

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Un hombre fue asesinado a balazos frente a una sucursal bancaria. Policía y Ejército ya investigan.

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Matan a Hombre Frente a Sucursal Bancaria en el Centro de Hermosillo, Sonora