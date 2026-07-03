Matan a Policía Penitenciario del SIEP Frente a Sucursal Bancaria en el Centro de Hermosillo

Un policía penitenciario del Sistema Estatal Penitenciario, fue atacado a balazos frente a una sucursal bancaria y murió la tarde de este jueves, en el centro de la ciudad de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la tarde. Se activó el código rojo por las detonaciones de arma de fuego en el estacionamiento de un banco ubicado en el cruce del bulevar Luis Encinas y Matamoros.

Ataque a balazos frente a banco genera movilización en Hermosillo

Al lugar arribaron corporaciones de la Policía Municipal y Estatal, así como elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y el Ejército Mexicano, para las indagatorias pertinentes.

Asimismo, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a la víctima, sin embargo, ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso al Ministerio Público para las indagatorias pertinentes.