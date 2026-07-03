Asesinan a Balazos a Custodio del ITAMA en Hermosillo, Sonora

Muere hombre asesinado a balazos, era custodio del ITAMA en Hermosillo, Sonora

Asesinan a Balazos a Custodio del ITAMA en Hermosillo, SonoraFoto: N+

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Asesinan a balazos a un custodio del ITAMA. Las autoridades despliegan un operativo para dar con los culpables.

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