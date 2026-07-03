Asesinan a Balazos a Custodio del ITAMA en Hermosillo, Sonora

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que el hombre asesinado a balazos la tarde del miércoles en la colonia Jesús García, al norte de Hermosillo, era Raúl "N", de 54 años de edad, quien se desempeñaba como Guía Técnico o custodio adscrito al Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes, Itama.

La agresión ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando la víctima se encontraba a bordo de una camioneta Toyota tipo pick up de color negro en el cruce de las calles Guadalupe Victoria y avenida Cinco. Tras el reporte de detonaciones, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar, donde localizaron al hombre sin signos vitales dentro del vehículo.

Mediante un comunicado, la Secretaría informó que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo conjunto para ubicar y detener a los responsables, además de señalar que la investigación continúa para esclarecer el homicidio y llevar a los responsables ante la justicia.

Autoridades investigarán ataque a custodio en Hermosillo

La dependencia afirmó que colaborarán con las autoridades competentes y brindarán el acompañamiento institucional necesario durante el desarrollo de las investigaciones por este ataque.

Está es la segunda agresión que se da contra custodios del Sistema Estatal Penitenciario, el 22 de mayo un custodio del Centro de Reinserción Social, Cereso, número 1 de Hermosillo, fue asesinado a balazos en la colonia Pimentel después de haber terminado su turno.