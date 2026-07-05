México vs. Inglaterra: Piden Evitar Peleas Clandestinas y Batallas con Trafitambos en Festejos

Luego de la muerte de cuatro personas durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador en el Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, emitió una serie de recomendaciones de cara al partido México vs Inglaterra, que se disputará este domingo a las 18:00 horas en el estadio sede de la capital.

En entrevista para N+, el funcionario explicó que el objetivo es prevenir aglomeraciones y evitar conductas que pongan en riesgo la integridad de los asistentes. Exhortó a la población a celebrar en sus hogares o en los espacios habilitados para seguir el encuentro, además de abstenerse de lanzar objetos, consumir bebidas alcohólicas en la vía pública o subir al mobiliario urbano.

"No queremos que la gente se suba para lanzarse ni que sea lanzada; hemos atendido muchos casos de fracturas o contusiones de personas que han caído mal, evitemos las olas", señaló.

Asimismo, pidió evitar dinámicas peligrosas como los slams, las peleas de box improvisadas entre aficionados y los choques de personas que se colocan trafitambos en la cabeza para impactarse de frente. "Entendemos la alegría y la algarabía, pero son actos que ponen en peligro la integridad de los demás", advirtió.

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Despliegue de seguridad y pantallas gigantes

Como parte del operativo, el Gobierno capitalino instalaron pantallas gigantes desde el Metro Hidalgo hasta la Estela de Luz para distribuir a los aficionados y reducir la concentración de personas en un solo punto. En total habrá 62 pantallas, incluidas seis adicionales en el corredor Reforma-Hidalgo, así como 17 Festivales Futboleros en distintas alcaldías.

El dispositivo de seguridad estará integrado por 24 mil servidores públicos de dependencias como Protección Civil, Bomberos, Salud y Bienestar. Tan solo en el corredor de Paseo de la Reforma, entre la Estela de Luz y Avenida Juárez, se desplegarán 14 mil funcionarios, de los cuales 6 mil serán elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y 8 mil pertenecerán a otras áreas operativas del Gobierno de la Ciudad de México para resguardar el orden durante los festejos.