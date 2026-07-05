México vs. Inglaterra: Piden Evitar Peleas Clandestinas y Batallas con Trafitambos en Festejos

El objetivo es prevenir aglomeraciones y evitar conductas que pongan en riesgo la integridad de los asistentes

México vs. Inglaterra: Piden Evitar Peleas Clandestinas y Batallas con Trafitambos en Festejos. Foto: N+México vs. Inglaterra: Piden Evitar Peleas Clandestinas y Batallas con Trafitambos en Festejos. Foto: N+

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¡Atención! Tras incidentes en festejos pasados, CDMX pide evitar peleas y aglomeraciones en el México vs. Inglaterra. Seguridad reforzada y pantallas gigantes para disfrutar con responsabilidad.

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