"En Territorio Enemigo": Checo Pérez Llega a Silverstone con Playera de la Selección Mexicana

La cuenta oficial de la Fórmula 1 no pasó por alto el gesto de Checo Pérez y aprovechó para publicar el video de su llegada

Checo Pérez Viste Playera de la Selección Mexicana. Foto: TUDNCheco Pérez Viste Playera de la Selección Mexicana. Foto: TUDN

Destacado

Con una sonrisa y la camiseta de México, Checo Pérez llega a Silverstone. La Fórmula 1 comparte el momento antes del México vs Inglaterra. ¿Quién ganará este duelo?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+