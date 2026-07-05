"En Territorio Enemigo": Checo Pérez Llega a Silverstone con Playera de la Selección Mexicana

Sergio 'Checo' Pérez dio de qué hablar en el circuito de Silverstone por haber llegado presumiendo el jersey de local de la Selección Mexicana de Futbol en territorio enemigo. El piloto mexicano arribó al histórico circuito portando la playera color verde con vivos en blanco y rojo muy sacado de la pena y con una gran sonrisa, a horas del juego entre México e Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 no pasó por alto el gesto de Checo Pérez y aprovechó para publicar el video de su llegada con la siguiente descripción:

"En territorio enemigo. Checo aparece en Silverstone el día de la carrera con la playera de México de cara al partido del Mundial contra Inglaterra".

"La copa se quedará en México"

El outfit de Checo Pérez coincide con sus declaraciones un día antes de la carrera, pues el mexicano no ocultó su deseo de ver a México avanzar en la Copa del Mundo cuando se le preguntó sobre el partido dominical.

"Espero que puedan disfrutar el sábado y domingo porque el domingo por la noche la mayoría de ustedes la va a pasar mal, la copa no regresará este año aquí", comentó el mexicano entre risas ante los medios locales.

México recibe a Inglaterra en el Estadio sede Ciudad de México este domingo 5 de julio como parte de los Octavos de Final del Mundial 2026. El gesto del piloto tapatío de la escudería Red Bull en el Gran Premio de Gran Bretaña encendió las redes sociales y aumentó la expectativa de la afición mexicana de cara al histórico choque futbolístico.