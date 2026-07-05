Alineación de Inglaterra Ante México: Así Formaría Tuchel en el Estadio Ciudad de México

México e Inglaterra jugarán este domingo por el pase a Cuartos de Final del Mundial 2026 que definitivamente marque el comienzo de un cambio de era con destacadas figuras, de la consolidación de un esquema táctico diferente y la confirmación de una oportuna capacidad de respuesta ante las exigencias.

La exigencia que plantea un partido de largo aliento en los 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar, el mito que representa jugar en el Estadio Azteca, renombrado Estadio Sede Ciudad de México, y la necesidad de superar los límites dan marco a un encuentro que no está exento de ser afectado por tormentas eléctricas.

Con el empuje de su público y una renovada ilusión, los pupilos de Javier Aguirre llegan con la ilusión de enlazar su quinta victoria, aumentar la producción goleadora que está en ocho y alargar por un partido más el registro de imbatibilidad.

La última vez que el Tri avanzó a cuartos de final de un Mundial fue, precisamente, en el último que organizó el país, en 1986. Desde entonces, abandonó en octavos en siete ediciones desde Estados Unidos 1994 a Rusia 2018. Y en la pasada edición de Catar 2022, la ilusión se desvaneció en fase de grupos.

Dirigida por el alemán Thomas Tuchel, la selección de Inglaterra llega a su quinto partido tras superar de remontada a una rocosa selección del Congo. El conjunto africano se puso adelante, pero nada pudo hacer cuando apareció Harry Kane para evitar el naufragio con un doblete.

Los mexicanos anticipan que el de este domingo será uno de los tres partidos más importantes de la historia de su selección.

Aguirre apostará a que su defensa mantenga su elevado rendimiento ante un rival liderado por Kane, astro del Bayern de Múnich, y Jude Bellingham, figura del Real Madrid.

Posible alineación de Thomas Tuchel

Inglaterra regresa al coloso de Santa Úrsula 40 años después de haber sido eliminada por Argentina en uno de los partidos más recordados de los Mundiales, en el que a Diego Armando Maradona le fue admitido un gol con la mano y minutos después tejió uno de los goles más hermosos del siglo XX.

El ganador del partido jugará la fase de los ocho mejores el 11 de julio en Miami contra el mejor entre Brasil y Noruega, que se enfrentarán cuatro horas antes del partido en la CDMX.

La formación probable de Tuchel es:

Portero:

Jordan Pickford

Defensas:

Djed Spence

Ezri Konsa

Marc Guehi

Nico O'Reilly

Mediocampistas:

Elliot Anderson

Declan Rice

Jude Bellingham

Delanteros:

Noni Madueke

Harry Kane

Marcus Rashford

El árbitro central será el australiano Alireza Faghani. El juego está programado a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

ASJ