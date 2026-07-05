Alineación de Inglaterra Ante México: Así Formaría Tuchel en el Estadio Ciudad de México

Javier Aguirre apostará a que su defensa mantenga su elevado rendimiento ante un rival liderado por Harry Kane, astro del Bayern de Múnich

InglaterraDirigida por el alemán Thomas Tuchel, la selección de Inglaterra llega a su quinto partido tras superar de remontada a una rocosa selección del Congo. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Este domingo, México busca romper su maldición en octavos ante Inglaterra. Con Kane al frente, ¿logrará el Tri su quinta victoria consecutiva? Conoce la alineación de Tuchel y los desafíos del Estadio Azteca.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+