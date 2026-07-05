Harry Kane, la Única Certeza de Inglaterra ante México: Así Llega el Capitán a Octavos

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, ha declarado en múltiples ocasiones que no contempla un partido sin su delantero estrella, a quien ha definido como un "tiburón"

Harry KaneLleva un total de 13 goles anotados en las Copas del Mundo. En Rusia 2018 marcó 6 goles y en Catar 2022 anotó un tanto contra Senegal en Octavos y otro frente a Francia en los Cuartos de final. Foto: Reuters.

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Harry Kane, el 'tiburón' de Inglaterra, busca devorar a México en los Octavos del Mundial. Con 5 goles ya, ¿podrá superar a Haaland en la tabla de goleadores? Descubre más sobre su impacto.

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