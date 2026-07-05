Harry Kane, la Única Certeza de Inglaterra ante México: Así Llega el Capitán a Octavos

Harry Kane es el arma más letal de Inglaterra y este domingo buscará cualquier espacio para marcar en el arco de Raúl "El Tala" Rangel durante el duelo de Octavos de Final del Mundial ante la Selección Mexicana.

Nacido en Londres el 28 de julio de 1993, el atacante tiene actualmente 32 años. Es el capitán y máximo goleador histórico de la selección inglesa.

Consiguió el pase al partido de este 5 de julio, luego de anotar un doblete el miércoles a la República Democrática del Congo en Atlanta y, desde entonces, definió que el partido contra México sería extraordinario en el coloso de Santa Úrsula.

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, ha declarado en múltiples ocasiones que no contempla un partido sin su delantero estrella, a quien ha definido como un "tiburón".

"Para mí, es el mejor nueve que ha tenido Inglaterra", ha dicho Wayne Rooney.

Harry Kane es el pilar absoluto de Inglaterra en el Mundial 2026. Lleva 5 goles. Marcó dos a Croacia (4-2) en el debut, un cabezazo contra Panamá (2-0) en fase de grupos y otro doblete salvador ante la República Democrática del Congo (2-1) en los Dieciseisavos.

Actualmente, se posiciona en el tercer escalón de la tabla de goleadores del torneo internacional de la FIFA, compartiendo lugar con Erling Haaland.

Lleva un total de 13 goles anotados en las Copas del Mundo. En Rusia 2018 marcó 6 goles y en Catar 2022 anotó un tanto contra Senegal en Octavos y otro frente a Francia en los Cuartos de final.

Las cualidades de Kane

Debutó con el Tottenham Hotspur hace más de una década y desde entonces ha mantenido una gran regularidad goleadora.

Destaca por su precisión para definir, su eficacia con ambas piernas y su capacidad para elegir entre rematar con potencia o colocación.

Es un excelente jugador aéreo; en la temporada 2022/23 estableció el récord de más goles de cabeza en una temporada de la Premier League, con 10.

Además de goleador, sobresale como pasador, tanto con balones filtrados como con envíos largos.

Ganó la Bota de Oro del Mundial de Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Fue máximo goleador de la Premier League en tres ocasiones, de la Bundesliga en dos y de la UEFA European Championship en una.

Con el FC Bayern Munich conquistó la Bundesliga 2024/25, el primer gran título de su carrera a nivel de clubes.

Con England national football team fue subcampeón de la Eurocopa en 2020 y 2024, y terminó cuarto en el Mundial de Rusia 2018.

Con el número 9 como líder del equipo y destacados jugadores como Jude Bellingham, Declan Rice o Bukayo Saka, Inglaterra es uno de los candidatos al título y luchará por quedarse con un trofeo que ganó por única vez hace 60 años.

"Los Tres Leones" nunca han vuelto a jugar una final y su mejor actuación fue cuando acabaron cuartos tanto en 1990 como en 2018.

Inglaterra tampoco ha podido ganar la Eurocopa, torneo del que fue subcampeón en dos oportunidades, la última en 2024 cuando cayó ante España en la final.

ASJ