Marchas HOY 5 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 5 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, ocho concentraciones, dos rodadas motociclistas, 7 rodadas ciclistas y 22 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marcha

Miguel Hidalgo

10:00 horas. Colectivo Buscando a Olin Hernando Vargas Ojeda. Marcharán de la Estela de Luz a la Glorieta del Ahuehuete para exigir que las investigaciones se dirijan contra los responsables de las desapariciones, el reconocimiento de la crisis de desaparición de personas y una disculpa del Gobierno Federal a las familias buscadoras.

Otras movilizaciones

Cuauhtémoc

09:00 horas. Familias Buscadoras del Ajusco. Se concentrarán en el Ángel de la Independencia para una campaña de visibilización con la colocación de lonas y fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

10:00 horas. Colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos. Se concentrarán en la Glorieta del Ahuehuete para denunciar la crisis de desapariciones en México y el gasto destinado a la Copa Mundial de Futbol 2026.

10:00 horas. Diversas bandas punk. Se darán cita en el San Cosme Skatepark para una jornada de protesta contra la desaparición forzada y los feminicidios bajo el lema “Ruido en Contra de la Desaparición y Feminicidios”.

Tlalpan

11:00 horas. Asamblea Antimundialista. Se concentrarán en Periférico Sur y Zapote para un evento en rechazo a los impactos de la Copa Mundial de Futbol 2026 y para exigir un alto a la gentrificación, los desalojos y la represión.

Gustavo A. Madero

13:00 horas. Comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco. Se reunirán en las instalaciones de Canal Once para difundir la situación de los planteles del Instituto Politécnico Nacional y exigir el cumplimiento de su pliego petitorio.

Miguel Hidalgo

13:30 horas. Activistas del Refugio Franciscano. Se concentrarán en el Auditorio Nacional para exigir la devolución de los perros y gatos retirados del albergue durante un operativo realizado en enero de 2026.

Rodada motociclista

12:00 horas. Animales Bikers. Saldrán de las Astas de Ciudad Universitaria con destino a Santa Moto, en la colonia Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacán, para participar en el 7.º aniversario de Santa Moto.

Rodadas ciclistas

06:00 horas. Alicia’s Bike. Saldrán de la estación Aquiles Serdán del Metro con destino a las Pirámides de Teotihuacán, Estado de México, en rodada ciclista recreativa.

06:10 horas. FreeBikesNVA. Partirán del Parque Revolución con destino a Plaza de las Alas, en Ocoyoacac, Estado de México, en rodada ciclista recreativa.

07:00 horas. Roma Cycling. Saldrán del Parque México con destino al Panteón Huixquilucan, Estado de México, en rodada ciclista recreativa.

07:00 horas. Enbiciados. Saldrán de la sucursal Enbiciados Del Valle con destino a Pachuca de Soto, Hidalgo, en rodada ciclista recreativa.

07:45 horas. Gatos Bloqueadores Bikers. Partirán del bajo puente del Estadio Ciudad de México con destino a la alcaldía Milpa Alta, en rodada motociclista.

08:00 horas. Biciorientados. Saldrán de Vips Plaza Oriente con destino al Parque Ecológico Lago de Texcoco, en Texcoco, Estado de México, en rodada ciclista recreativa.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 5 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ