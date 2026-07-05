Marchas HOY 5 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

marchasQue no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México. Foto: Reuters.

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Este 5 de julio, CDMX vivirá una intensa jornada de manifestaciones. Marchas, concentraciones y eventos de esparcimiento marcarán el día. No te quedes atrás, conoce los detalles y organiza tus trayectos.

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