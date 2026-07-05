Frases que Han Motivado a México: Desde el "Sí Se Puede" y el "¿Y Si Sí?" al "A que Sí"

México juega este próximo domingo contra Inglaterra en el partido de octavos de final del Mundial que se realiza en México, Canadá y Estados Unidos, como países anfitriones y la afición mexicana ha adoptado otra frase en el colectivo para apoyar al equipo Tricolor.

Sí se puede

Antes de esta justa mundialista, lo que se escuchaba en las calles y entre las personas para dar ánimos, y alentar a la Selección Nacional era el grito de ¡Sí se puede!, con la finalidad de inyectar fuerza a los jugadores y confiando en la capacidad del equipo para lograr un objetivo.

Pero esa frase cambió durante el Mundial por lo que ahora se ha vuelto casi un himno en el país, la ya famosa ¿Y si sí?

¿Y si sí?

La frase se posicionó luego de que la Selección Nacional comenzó a ganar, primero ante Sudáfrica y tomó más fuerza cuando derrotó a Corea y al vencer a Chequia, y posteriormente con la victoria ante su similar de Ecuador no ha dejado de vibrar ya en la afición, y que ahora es la manera de soñar con vencer a los ingleses, en casa.

Pero la frase no nació en el Mundial, todo inició durante la Liguilla del torneo Clausura 2026, cuando el periodista Rodrigo Celorio de TUDN le preguntó al entonces director técnico de Pumas, Efraín Juárez, si el equipo lograría el campeonato.

A lo que Juárez respondió:

"¿Y si sí? ¿Y si los Pumas sí son campeones? ¿Qué pasaría?"

Aunque la frase pudiera no ser nueva y comenzó a circular a finales de la década de 2010, cuando se convirtió en un mensaje viral en publicaciones motivacionales y memes, como contraparte del pensamiento negativo de "¿y si no?", posterior a las declaraciones de Juárez se retomó y hoy son las palabras que ilusionan a la afición de México a que la Selección Nacional pueda no solo ganarle a Inglaterra sino llegar incluso a instancias finales del Mundial.

‘A que sí’

La frase tomó recientemente una variable por: ‘A que sí’, gracias a un error de Belinda al tratar de mencionarla durante una entrevista y de ahí también se ha vuelto viral, pero sin que se retome o se cambie por lo que ya se ha vuelto en este Mundial la frase designada para apoyar al Tricolor, al tiempo que ha unido a la sociedad en un ambiente masivo de celebración y que sigue ilusionando a todos.

LECQ