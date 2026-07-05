Frases que Han Motivado a México: Desde el "Sí Se Puede" y el "¿Y Si Sí?" al "A que Sí"

Durante este Mundial los mexicanos han adoptado una nueva forma de apoyar a la Selección Mexicana y ahora ante Inglaterra, esta frase suena con más fuerza

Aficionados celebran el triunfo de México sobre Sudáfrica.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Y si sí? México se prepara para enfrentar a Inglaterra en el Mundial. La frase que inspira a la afición mexicana resuena más fuerte que nunca.

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