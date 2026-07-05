¿Quién Es la Novia del Goleador de Francia, Kylian Mbappé? Esto Es lo Que se Sabe

El futbolista acaparó los titulares al anotar el penal que le dio a Francia el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Kylian Mbappé, delantero del Francia. Foto: AFPKylian Mbappé, delantero del Francia. Foto: AFP

Destacado

El héroe del Mundial 2026, Kylian Mbappé, podría tener un romance con Ester Expósito. Ambos han sido vistos juntos, pero aún no confirman nada. ¿Quién es la actriz que acapara la atención?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+