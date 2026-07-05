¿Quién Es la Novia del Goleador de Francia, Kylian Mbappé? Esto Es lo Que se Sabe

El nombre de Kylian Mbappé no solo acapara los titulares deportivos tras convertirse en el héroe de Francia en el Mundial 2026, al marcar el penal que selló la victoria sobre Paraguay y aseguró el pase de su selección a los cuartos de final.

Su vida sentimental también volvió a colocarse en el centro de la conversación, reavivando los rumores sobre un posible romance con la actriz española Ester Expósito.

Las especulaciones alrededor del delantero del Real Madrid y la protagonista de Élite cobraron fuerza desde principios de 2026, cuando ambos fueron captados saliendo de un restaurante en París y abordando el mismo vehículo. Desde entonces, han sido vistos juntos en distintas ciudades de Europa, alimentando las versiones sobre una relación.

Pese a las imágenes y a la cercanía entre ambos, ni Mbappé ni Ester Expósito han confirmado públicamente un noviazgo, por lo que la supuesta relación continúa siendo objeto de rumores.

¿Quién es Ester Expósito?

Ester Exposito. Foto: AFP

El interés por la actriz española se ha disparado conforme crecen las versiones que la vinculan con el astro francés, especialmente después del protagonismo que Mbappé ha tenido en el Mundial 2026.

Ester Expósito Gayoso, nacida el 26 de enero de 2000 en Madrid, es una de las actrices españolas con mayor proyección internacional. Alcanzó la fama gracias a su interpretación de Carla Rosón en la exitosa serie de Netflix, Élite.

Ester Exposito. Foto: AFP

Además de ese papel, ha participado en producciones como Estoy vivo, La caza. Monteperdido, Alguien tiene que morir y Bandidos, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la industria audiovisual española.

Aunque ninguno de los dos ha hablado sobre su vida privada, las apariciones públicas de Mbappé y Ester Expósito siguen alimentando la expectativa de sus seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier señal que confirme o descarte el supuesto romance.