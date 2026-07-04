Javier Aguirre Ve un Partido Parejo Ante Inglaterra: "Podemos Ganar"

A un día del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, el director técnico del Tricolor, Javier 'El Vasco' Aguirre, aseguró que la fortaleza de su equipo no solo está en el talento futbolístico, sino en la calidad humana del grupo que ha conformado.

Durante la conferencia previa al encuentro, el estratega explicó que uno de los principales objetivos fue integrar jugadores comprometidos con el colectivo y no con los intereses personales.

"Tuvimos tiempo suficiente para elegir jugadores que no priorizaran su talento personal, que fueran humildes y que no sirvieran a sus egos. Acertamos en el plano humano. Los ves trabajar, se ayudan entre ellos. Hemos encontrado entre todos una gran voluntad de trascender", afirmó.

Inglaterra, un rival poderoso

Sobre el combinado inglés, Aguirre reconoció el potencial de su próximo rival y destacó la velocidad de sus futbolistas, aunque dejó claro que las condiciones externas no definirán el resultado.

"Los ingleses, históricamente, son gente muy veloz. Tienen jugadores importantísimos, es una selección muy poderosa y juega muy bien al futbol", comentó.

Respecto a factores como la altura o el apoyo del público, el entrenador restó importancia y aseguró que el partido se resolverá dentro del terreno de juego.

"La altura y todo lo demás los dejo de lado. Somos once contra once".

Elogia la actitud de Raúl Jiménez

Aguirre también tuvo palabras de reconocimiento para Raúl Jiménez, de quien destacó su experiencia y liderazgo dentro del vestidor.

"Es un muchacho que lleva años en la mejor liga del mundo y sigue siendo el mismo que conocí. Está como uno más, ayuda como uno más, no tiene ninguna actitud de divo ni de figura", señaló.

Minimiza la polémica y pide mantener la calma

Selección Mexicana, como la confusión por el supuesto cambio de horario del partido y la polémica por los relojes de lujo que fueron devueltos, el técnico aseguró que ambos episodios se resolvieron sin afectar la concentración ni el ánimo del plantel.

"Lo tomé con mucha naturalidad. No hubo segundas intenciones y ambos casos se resolvieron favorablemente. El grupo sigue sólido y con ganas de hacer un gran partido", dijo.

Aguirre reconoció que el entusiasmo de la afición ha crecido conforme México avanza en el Mundial, pero aseguró que su labor es mantener a los jugadores enfocados.

"El grupo sabe dónde está y entiende la euforia que generan estos partidos. Mi obligación es bajar un poco la persiana cuando veo excesos, porque es lo que más nos conviene".

Inglaterra y dejó claro que confía plenamente en las posibilidades de la Selección Mexicana. El estratega afirmó que, si no creyera que el Tricolor puede imponerse a los ingleses, lo diría abiertamente.

"Será un partido muy igualado. Si no creyera que podemos ganar a Inglaterra, se los diría", expresó el técnico nacional.