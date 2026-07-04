Javier Aguirre Ve un Partido Parejo Ante Inglaterra: "Podemos Ganar"

Durante la conferencia previa al partido, el estratega destacó que formó un grupo comprometido, sin egos ni protagonismos

Javier 'El Vasco' Aguirre, Director Técnico de la Selección Mexicana. Foto: AFPJavier 'El Vasco' Aguirre, Director Técnico de la Selección Mexicana. Foto: AFP

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México vs. Inglaterra: Aguirre destaca la velocidad del rival, pero confía en su equipo. 'Será un partido igualado', dice. ¿Cómo influirá la calidad humana del Tricolor en el resultado?

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