Supertifón Bavi Alcanza Fuerza de Categoría 5 y Enciende Alerta: ¿Dónde Impactarán Afectaciones?

Filas de autos se han formado frente a las gasolineras y los habitantes acuden en masa a las tiendas de construcción en busca de madera para atrincherarse.

Superftifon Bavi enciende alertaSuperftifon Bavi. Foto: AFP
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