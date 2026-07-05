Mega Apagón en Boca del Río: Reportan Más de 10 Colonias Sin Luz

Este sábado 4 de julio, autoridades informaron sobre mega apagones ocurridos en más de 10 colonias del municipio de Boca del Río, Veracruz. Derivado de la inestabilidad en la energía eléctrica, se desplegaron elementos de la policía municipal por las calles de la ciudad boqueña.

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Es de mencionar, que hasta el momento, la CFE no ha informado sobre la causa de estos mega apagones, ni la lista de colonias afectadas.

CFE emite comunicado sobre incendio en subestación en Veracruz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó este 4 de julio, mediante un boletín que se registró un incendio en un área de pasto ubicada afuera de las instalaciones eléctricas de la Subestación Veracruz Uno. En dicho comunicado, añadieron que no se comprometió la infraestructura ni se presentaron afectaciones al suministro eléctrico.

Además, puntualizaron que personal especializado arribó pata verificar las condiciones del sitio y confirmó que el incendio había sido atendido y controlado en condonación con los Bomberos.