Mega Apagón en Boca del Río: Reportan Más de 10 Colonias Sin Luz

Un apagón extendido en más de 10 colonias de Boca del Río, sorprendió a los habitantes este sábado

CFE apagón en Boca del RíoFoto: N+

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Más de 10 colonias en Boca del Río sin luz tras un mega apagón. CFE investiga mientras la policía patrulla las calles. Conoce los detalles de esta emergencia.

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