Mujer Teme que Poste de CFE Caiga Sobre su Casa en Torreón

Una mujer de la colonia Libertad denunció y poste de CFE que está a punto de caer sobre su casa en Torreón.

Mujer Teme que Poste de CFE Caiga Sobre su Casa en TorreónFoto: N+

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¡Atención en Torreón! Un poste de CFE amenaza con caer sobre una casa en la colonia Libertad. Vecinos urgen solución antes de que ocurra una tragedia. ¿Qué hará la CFE?

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