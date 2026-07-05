Mujer Teme que Poste de CFE Caiga Sobre su Casa en Torreón

Norma, vecina de la colonia Libertad, en Torreón, denunció que un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está a punto de caer sobre su casa, ubicada en la calle Montes de Oca.

Aseguró que la estructura se ha inclinado de forma visible con el paso de los días y representa un inminente riesgo de colapso.

Desde hace una semana, la mujer afirmó que vive con ansiedad al observar cómo el poste cede cada vez más. Señaló que, aunque diversas corporaciones han acudido al lugar tras los reportes, hasta el momento no se ha realizado ninguna reparación.

La calle Montes de Oca es una vialidad con constante circulación de peatones y automovilistas, quienes también se encuentran en riesgo ante una posible caída de la estructura.

Debido a los fuertes vientos registrados en la región, Norma aseguró que ha pasado varias noches en vela y, por precaución, ha optado por permanecer fuera de su casa.

Ante esta situación, habitantes de la colonia Libertad hicieron un llamado urgente a la Comisión Federal de Electricidad para que atienda el problema, al insistir en que el poste representa un peligro latente para los vecinos y quienes transitan por la zona.

Automóvil termina destrozado tras chocar contra poste en Torreón

Una mujer protagonizó un accidente vial la tarde del 24 de junio sobre el bulevar La Nogalera, luego de que el automóvil que conducía se impactara contra un poste de energía eléctrica.

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De acuerdo con la conductora, un camión le cerró el paso, lo que ocasionó que perdiera el control del volante. Aunque el vehículo quedó con severos daños en la parte frontal y el poste resultó afectado, la mujer no sufrió lesiones de gravedad.