Prisión a Hombre por Aceptar que Intentó Privar de la Vida a Dos Policías Estatales en Sonora

Una pena de 9 años y 10 meses de prisión recibió un hombre que aceptó su responsabilidad por intentar privar de la vida a dos elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, además de estar en posesión de un vehículo con reporte de robo, informó la Fiscalía General de Justicia de Sonora.

El sentenciado es Jesús Fernando “N”, de 23 años, quien fue condenado mediante procedimiento abreviado por los hechos ocurridos el 26 de febrero de 2025 en Caborca.

Así fue el ataque a los dos policías estatales en Caborca

De acuerdo con las investigaciones, alrededor de las 10:23 horas, agentes estatales realizaban recorridos de vigilancia sobre la avenida Aeropuerto, en la colonia Aviación, cuando detectaron un Nissan tipo pick up de color rojo, conducido por una acompañante.

Al intentar detener la unidad con luces y señales auditivas, los ocupantes ignoraron la indicación y emprendieron la huida, lo que derivó en una persecución hacia la Carretera Federal número 2.

Durante el seguimiento, a la altura del panteón municipal, Jesús Fernando “N” disparó contra la patrulla con la intención de asesinar a los policías, quienes lograron esquivar la agresión y repelieron el ataque hasta detenerlos en el sector del río Asunción, detrás de la colonia Pueblo Viejo.

En el vehículo fueron asegurados dos fusiles calibre 7.62x39, cargadores metálicos y 46 cartuchos útiles. Además, las autoridades confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo en el estado de California, Estados Unidos.