Prisión a Hombre por Aceptar que Intentó Privar de la Vida a Dos Policías Estatales en Sonora

Un hombre recibió una pena de 9 años y 10 meses de prisión por intentar privar de la vida a dos elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública en Sonora.

Hombre Sentenciado por Intentar Asesinar a PolicíasFoto: FGJESonora

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Un hombre en Sonora recibe casi 10 años de prisión por intentar matar a dos policías y poseer un vehículo robado.

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