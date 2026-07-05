Arman Breve Serenata a Selección de Inglaterra Afuera de Hotel y Lanzan Pirotecnia

La batucada se ubicó sobre un puente peatonal, a la altura de Antonio Dovali Jaime, cerca de avenida Javier Barros Sierra

Serenata InglaterraUn grupo de fans acudió a espaldas del hotel donde están alojados los jugadores ingleses. Foto: X | @AaronMunguiaHB.

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Serenata y pirotecnia: México perturba el sueño de Inglaterra