Arman Breve Serenata a Selección de Inglaterra Afuera de Hotel y Lanzan Pirotecnia

Aficionados mexicanos armaron una breve "serenata" esta madrugada afuera del hotel donde se hospedó la selección de Inglaterra en la Ciudad de México, con el fin de perturbar el descanso de los jugadores de cara al partido de Octavos del Mundial contra el Tricolor.

Alex, quien acudió a las inmediaciones del centro de alojamiento en Santa Fe, dijo a N+ que "solo fue un rato", y terminaron el escándalo poco después de la 1:30 horas de este 5 de julio, pues actuaron de forma simbólica.

En videos compartidos en redes sociales se observa que algunos fans lanzaron pirotecnia desde objetos en forma de tubos o morteros, los cuales desplegaban luces de varios colores en el cielo nocturno. Sin embargo, el escándalo estaba a las espaldas del JW Marriot, acaso a unos 200 metros.

El grupo se ubicó sobre un puente peatonal, a la altura de Antonio Dovalí Jaime, cerca de avenida Javier Barros Sierra, según imágenes verificadas por este medio. Portaban tambores, trompetas y trombones, y tocaron temas clásicos de una hinchada.

Hubo gritos de "¡México, México!", sones de "¡dale, dale, dale México!", y hasta el tema del Toque de Bandera, clásico en los honores al lábaro patrio en la primaria.

Ben Leo, periodista británico de GB News que se encontraba en el lugar, comentó durante una transmisión en vivo que el ruido probablemente sería escuchado por los jugadores, aunque calculó que la "serenata" se realizaba a unos 500 metros del hotel, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Durante la semana, se reportó que los futbolistas ingleses usarían tapones para los oídos, previniendo cualquier escándalo al exterior de sus habitaciones.

La madrugada del pasado martes, previo al encuentro de Dieciseisavos de México contra Ecuador, decenas de aficionados se concentraron afuera del hotel Westin Santa Fe. Aquella vez eran más personas y estuvieron más tiempo. Los sudamericanos no confirmaron que el ruido los hubiese perturbado, pero terminaron perdiendo 2-0.

Aunque hubo convocatoria para hacer lo mismo esta vez, muchos se desanimaron, debido a que agentes capitalinos, la Guardia Nacional y hasta la Marina montaron un cordón de seguridad para cerrar vialidades cerca del JW Marriot desde el viernes, cuando arribó la selección de Inglaterra a la capital del país, proveniente de Estados Unidos.

"Echar el coto"

Los policías de la CDMX que montaron un cerco en la zona del hotel acercaron su barricada al paso peatonal para impedir el avance de la batucada este domingo. El periodista inglés en el sitio preguntó a los oficiales si no arrestarían a los ruidosos y le contestaron que no.

"Les voy a decir que Harry Kane necesita dormir", afirmó el reportero mientras se acercaba a la batucada. Los fans quisieron aplicarle el "quiere volar" para lanzarlo por los aires, pero el comunicador se zafó y se alejó.

En los clips difundidos no se ve ninguna confrontación con la policía ni entre aficionados. Alex confirmó a N+ que todo transcurrió sin actos de violencia, pues la intención era "echar el coto".

"Nos dejaron echar nuestro desmadre", afirmó en entrevista sobre el comportamiento de los agentes capitalinos.

Thomas Tuchel, entrenador de "Los Tres Leones" descartó este sábado un ambiente hostil y dijo que los mexicanos recibieron de manera calurosa a los europeos.

GB News calificó la presencia de esta madrugada como actitud antideportiva. Usuarios mexicanos en X igual rechazaron la porra y los cánticos, alegando que los ingleses fueron respetuosos, a diferencia de los ecuatorianos, que se mostraron más provocadores.

Cuestionado sobre las críticas en redes sociales, Alex, integrante de BatuCreew, dijo que algunos podrán reconocer el esfuerzo por seguir la tendencia de molestar brevemente a los rivales y decirles que "se rifaron". Y aunque otros estarían inconformes, señaló que acudieron como parte de la fiesta mundialista y no estuvieron mucho tiempo.

El entrevistado afirmó que hubo cerca de 100 personas. El periodista en el lugar señaló a un grupo de entre 20 y 30 fans. En los videos en redes sociales no se ve a más de 40 hinchas, incluidos los que tocaban y quienes bailaban y lanzaban pirotecnia.

Horas antes, la policía desalojó a algunos simpatizantes de Inglaterra que estaban afuera del hotel en espera de que alguna figura saliera y les regalara un autógrafo. Los de la batucada igual fueron alejados, pero el repliegue no rindió frutos y se armó la "serenata".

México enfrentará a Inglaterra por el pase a Cuartos del Mundial 2026 a las 18:00 horas de este domingo en el coloso de Santa Úrsula. Aunque falta mucho para el partido, las celebraciones y las porras ya comenzaron en las calles de la capital del país y se espera que cientos de miles acudan para ver el juego en el Zócalo y el corredor de Paseo de la Reforma, así como en las principales plazas en el resto del país.

ASJ