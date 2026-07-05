Pronóstico del Clima Hoy 5 de Julio: Fuertes Lluvias en 24 Estados por Onda Tropical 15

Las precipitaciones intensas serán propiciadas por un canal de baja presión sobre la Mesa del norte, en interacción con inestabilidad atmosférica

LluviasLa onda tropical se desplazará frente a las costas de Jalisco y Colima, pero ocasionará chubascos y precipitaciones muy intensas. Foto: Reuters.

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Hoy, lluvias intensas en 24 estados por la Onda Tropical 15. El SMN alerta sobre granizo y descargas eléctricas. ¿Estás listo para el clima de hoy?

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