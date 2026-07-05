Pronóstico del Clima Hoy 5 de Julio: Fuertes Lluvias en 24 Estados por Onda Tropical 15

Para este domingo 5 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en 24 estados debido a la onda tropical número 15, por lo que se recomienda tomar previsiones.

Las precipitaciones intensas serán propiciadas por un canal de baja presión sobre la Mesa del norte, en interacción con inestabilidad atmosférica.

La onda tropical se desplazará frente a las costas de Jalisco y Colima, pero ocasionará chubascos y precipitaciones muy intensas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, occidente, centro y sur del territorio nacional.

"Por otra parte, continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste de la República Mexicana", afirmó el SMN.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Sinaloa (noreste), Nayarit (norte y este), Zacatecas (suroeste y sur), Jalisco (norte, sur y sureste), Michoacán (oeste y sur), Estado de México (sur), Morelos, Guerrero (noreste y sureste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sur), Colima, Aguascalientes, Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Hidalgo (sur), Puebla (norte y centro), Tlaxcala, Ciudad de México, Oaxaca (suroeste), Chiapas (este y sur) y Campeche (norte y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tabasco.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

De 35 a 40 °C : Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Valle de México

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco a templado en la región.

Hacia la tarde se pronostica ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (norte, centro, y este).

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

ASJ