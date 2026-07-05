¿A Qué Hora y En Qué Canal Juega México vs Inglaterra? Dónde Ver y Link del Juego En Vivo Online
Checa a qué hora es el partido de México vs Inglaterra este domingo 5 de julio y dónde ver el juego de octavos del Mundial 2026 en vivo gratis y online
La Selección mexicana busca un histórico pase a cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Getty
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
La Selección mexicana vive uno de los encuentros más importante de su historia y si aún no sabes a qué hora es el partido ni en qué canal juega México vs Inglaterra hoy domingo 5 de julio, acá te decimos el horario oficial, dónde se puede ver el juego de octavos de final del Mundial 2026 gratis y el link para disfrutar la transmisión en vivo online.
¿A qué hora es el partido de México vs Inglaterra?
El horario del juego de la Selección mexicana ya está definido. El partido de 8vos de final empieza a las 18:00 horas (6 de la tarde, tiempo del centro de México) de este domingo 5 de julio 2026. El encuentro se juega en el Estadio sede CDMX.
Uno de los rumores que circuló en redes sociales era la de una posible lesión de Roberto 'Piojo' Alvarado, pero en conferencia de prensa 'El Vasco' Aguirre aseguró que el estado de salud del futbolista es óptimo y está listo para el duelo de octavos del Mundial.
¿En qué canal juega México vs Inglaterra? Dónde ver gratis y por internet
La transmisión del México contra Inglaterra va a estar disponibles en tres canales de TV Abierta: Canal 5, Las Estrellas y Canal NU9VE (9), todos disponibles en territorio nacional. Vía online, el juego del Tri se va a poder ver a través de la plataforma de ViX.
Link para ver el México vs Inglaterra en vivo online
Otra gran opción para ver el México vs Inglaterra en vivo gratis y online es a través del LiveBlog de N+. Ahí te traeremos la previa del partido de octavos del Mundial 2026, el minuto a minuto, el resumen y resultado final, con el equipo que gana y avanza a cuartos de final.