¿A Qué Hora y En Qué Canal Juega México vs Inglaterra? Dónde Ver y Link del Juego En Vivo Online

La Selección mexicana vive uno de los encuentros más importante de su historia y si aún no sabes a qué hora es el partido ni en qué canal juega México vs Inglaterra hoy domingo 5 de julio, acá te decimos el horario oficial, dónde se puede ver el juego de octavos de final del Mundial 2026 gratis y el link para disfrutar la transmisión en vivo online.

Durante las últimas horas hubo mucho revuelo por el posible cambio de horario del partido de México, pero después se confirmó la hora de inicio del encuentro. Además, en una nota ya te mostramos las probabilidades que tiene el equipo de Javier Aguirre de vencer a los ingleses y clasificar a cuartos de final.

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¿A qué hora es el partido de México vs Inglaterra?

El horario del juego de la Selección mexicana ya está definido. El partido de 8vos de final empieza a las 18:00 horas (6 de la tarde, tiempo del centro de México) de este domingo 5 de julio 2026. El encuentro se juega en el Estadio sede CDMX.

Uno de los rumores que circuló en redes sociales era la de una posible lesión de Roberto 'Piojo' Alvarado, pero en conferencia de prensa 'El Vasco' Aguirre aseguró que el estado de salud del futbolista es óptimo y está listo para el duelo de octavos del Mundial.

¿En qué canal juega México vs Inglaterra? Dónde ver gratis y por internet

La transmisión del México contra Inglaterra va a estar disponibles en tres canales de TV Abierta: Canal 5, Las Estrellas y Canal NU9VE (9), todos disponibles en territorio nacional. Vía online, el juego del Tri se va a poder ver a través de la plataforma de ViX.

Link para ver el México vs Inglaterra en vivo online

Si no tienes la posibilidad de disfrutar del partido de la Selección mexicana por TV abierta en vivo, en el siguiente link puedes ver la transmisión del juego en vivo por internet: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid.

Otra gran opción para ver el México vs Inglaterra en vivo gratis y online es a través del LiveBlog de N+. Ahí te traeremos la previa del partido de octavos del Mundial 2026, el minuto a minuto, el resumen y resultado final, con el equipo que gana y avanza a cuartos de final.

AO