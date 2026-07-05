Si Gana México y Pasa a Cuartos de Final: ¿Dónde Jugará y Contra Quién Va en el Mundial 2026?

Checa cuándo vuelve a jugar la Selección mexicana si avanza a cuartos de final del Mundial 2026, la sede y rival en su próximo partido

Si gana México a Inglaterra y pasa a cuartos de final cuándo y dónde juega en el Mundial 2026La Selección mexicana ya tiene sede y fecha de su posible siguiente partido en el Mundial 2026. Foto: Getty

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