Si Gana México y Pasa a Cuartos de Final: ¿Dónde Jugará y Contra Quién Va en el Mundial 2026?

Si se confirma que México le gana a Inglaterra el domingo 5 de julio, eso significa que pasa a la ronda de cuartos de final del Mundial 2026. En caso de que se cumpla ese escenario acá te decimos cuándo, dónde jugará y contra quién va en su próximo partido, pues ya hay rival, fecha y sede oficial del siguiente juego.

Para que no te pierdas el partido de México vs Inglaterra, en una nota ya te dijimos a qué hora juega y dónde ver el encuentro de octavos del Mundial en vivo gratis y online. Además, te mostramos las posibles alineaciones de la Selección mexicana e inglesa para este importante compromiso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México vs Inglaterra: Liam Gallagher Manda Nuevo Mensaje por Partido del Mundial 2026

¿Si gana México a Inglaterra, cuándo juega los cuartos de final del Mundial?

Si la Selección mexicana vence a los Tres Leones y avanza a cuartos de final de la Copa del Mundo, su próximo partido llega más pronto de lo esperado, pues vuelve a jugar el sábado 11 de julio 2026. Este hecho sería histórico por dos razones:

Sería la primera vez que México gana dos fases eliminatorias de la justa mundialista.

El Tri se pone a un partido de llegar a semifinales del Mundial por primera vez en su historia.

¿Si México pasa a cuartos de final dónde jugará en el Mundial 2026?

En casa de que el equipo de Javier Aguirre logre su clasificación a cuartos del Mundial, saldrá de territorio nacional por primera vez en el torneo y jugará su siguiente partido en el Estadio sede de Miami, en los Estados Unidos.

¿Contra quién juega México los cuartos de final del Mundial 2026?

El calendario del Mundial 2026 está tan bien organizado que México ya sabe quién sería su próximo rival en los cuartos de final. Se enfrentarían al granador del partido entre Brasil y Noruega, por lo que el camino del Tri empezará a tornarse más complicado si mantiene el sueño de seguir avanzando en el certamen.

AO