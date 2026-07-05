Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 5 de Julio 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 5 de julio de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Este domingo se pronstican lluvias fuertes en 24 estados del país, lo que podría afectar la circulación. Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

07:57 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 47, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance).

07:30 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Puebla - Acatzingo, km 142, dirección Acatzingo. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

07:14 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 28, dirección Cosoleacaque. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.

06:58 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Puebla–Acatzingo, km 142, dirección Acatzingo, por un choque por alcance. En la zona se reporta carga vehicular.

06:21 horas. Se registra circulación intermitente en la autopista La Carbonera–Puerto México, km 230, dirección Puerto México, por la salida del camino de un tractocamión. En la zona se reporta carga vehicular.

06:01 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Champotón–Campeche, km 185, dirección Campeche, mientras personal atiende un accidente.

03:33 horas. Se restablece la circulación en la autopista La Cuchilla–Matamoros, km 23, dirección Matamoros, tras la atención de un accidente.

03:08 horas. Se restablece la circulación en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 121, dirección Cuernavaca, tras la atención de un accidente.

02:59 horas. Se restablece la circulación con reducción de carriles en la autopista La Cuchilla–Matamoros, km 23, dirección Matamoros, mientras continúa la atención del accidente.

02:53 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 121, dirección Cuernavaca, por maniobras para el retiro de una unidad siniestrada.

02:20 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Champotón–Campeche, km 185, dirección Campeche, mientras personal atiende un accidente.

01:28 horas. Se restablece la circulación en ambos sentidos de la autopista Gutiérrez Zamora–Tihuatlán, km 195, tras la atención de un accidente.

01:12 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 121, dirección Cuernavaca, por la salida del camino de un vehículo y choque contra cables tensores.

00:40 horas. Continúa el cierre total a la circulación en la autopista La Cuchilla–Matamoros, km 23, dirección Matamoros, por maniobras para el retiro de las unidades siniestradas tras un accidente.

00:17 horas. Se restablece la circulación en la autopista La Carbonera–Puerto México, km 232, dirección Puerto México, tras la atención de un accidente.

00:15 horas. Se restablece la circulación en ambos sentidos de la autopista Salina Cruz–La Ventosa, km 20, tras la atención de un accidente.

ASJ