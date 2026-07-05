Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 5 de Julio 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje

Carreteras bloqueadasLas autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

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Conoce las carreteras con bloqueos y accidentes este 5 de julio. Las autoridades recomiendan verificar el estado vial y salir con anticipación. Infórmate y viaja seguro.

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