DT de Inglaterra Dice que Ya Resintieron Altitud de CDMX Pero Eso No Debe Ser Excusa

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dijo que sus futbolistas resintieron la altitud de la Ciudad de México, pero afirmó que deben superar todos los obstáculos porque el partido de Octavos del Mundial contra la Selección Mexicana será emblemático.

El alemán reconoció las condiciones durante la primera sesión de entrenamiento de "Los 3 Leones" en la capital del país e insistió en que sus jugadores no las utilizarían como excusa.

"Los jugadores lo notaron en los primeros minutos de la sesión de ​entrenamiento y, a medida ​que avanzaba, se ‌fueron ‌adaptando mejor", dijo.

"Es lo que hay", se resignó al concluir este sábado los preparativos para el encuentro contra la selección anfitriona.

Los ingleses entrenaron este 4 de julio en las instalaciones de la Cantera de ​Pumas de la UNAM tras llegar a la Ciudad de México el viernes, para acostumbrarse a la altitud antes de enfrentarse ‌a una Selección Mexicana invicta, respaldada por una ruidosa afición local.

Gran parte de los preparativos se han ⁠centrado en los 2 mil 200 metros de altitud de la CDMX. Inglaterra solo ha tenido cuatro días entre su victoria en los Dieciseisavos de final frente a República Democrática del ‌Congo y el partido de este domingo.

Los jugadores de Inglaterra, sin embargo, parecían ‌relajados durante los 15 minutos de entrenamiento abierto a los medios de comunicación, bromeando ⁠entre ellos y sonriendo mientras realizaban sus ejercicios de calentamiento.

"Un gran escenario"

Asimismo, el entrenador aseguró que su equipo está deseando jugar en ⁠uno de los estadios más famosos del futbol: el mítico coloso de Santa Úrsula, renombrado Estadio Sede Ciudad de México para el Mundial 2026.

"Estamos en un lugar emblemático, un estadio emblemático, un partido importantísimo, un partido de eliminatoria contra México en el Azteca", dijo Tuchel a los periodistas.

"Es un partido emblemático y un gran escenario, y lo sentimos así", indicó.

Al desestimar las sugerencias de que Inglaterra esperara una acogida hostil a pesar de enfrentarse a los coanfitriones ante un público local ferviente, Tuchel insistió en que deben superar todas las dificultades, incluida la altitud.

"No espero un ambiente hostil", dijo.

"Creo que será emotivo y que habrá mucho apoyo ​para la selección local. La altitud es lo que es. El público local es lo que es", zanjó.

"Tenemos que superar obstáculos, pero contamos con el espíritu, el ‌compromiso, la voluntad pura ‌y la cohesión en el equipo necesarios para superar estas dificultades", añadió.

'No hay nada más grande'

El centrocampista Jordan Henderson dijo que Inglaterra había asumido la magnitud del momento más que los retos que lo rodean.

"No hay nada mejor ni más grande que jugar contra México en Ciudad de México, en este estadio", dijo el jugador de 36 años.

"Es una ocasión increíble para todos. México es un equipo muy bueno. ‌Será una prueba realmente dura, pero todos estamos deseando venir y disputar este partido", agregó.

Henderson se hizo eco de la opinión de su entrenador ⁠de que Inglaterra seguía centrada en los factores que podía controlar.

"Todo aquello sobre lo que no podemos influir, como la altitud o los horarios de los ​partidos, escapa ​a nuestro control", señaló.

"Para ​nosotros, ‌se trata de centrarnos plenamente en la tarea ​que tenemos por delante. Sin excusas. Estamos listos para salir al campo", dijo.

El partido de México contra Inglaterra se jugará a las 18:00 horas, tiempo de la CDMX, y el Tricolor llegará a 24 días de competencia en el Mundial, buscando prolongar el sueño de la afición por el pase a Cuartos.

ASJ