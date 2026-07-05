DT de Inglaterra Dice que Ya Resintieron Altitud de CDMX Pero Eso No Debe Ser Excusa

El entrenador aseguró que su equipo está deseando jugar en uno de los estadios más famosos del futbol: el mítico coloso de Santa Úrsula

Tuchel InglaterraEl entrenador aseguró que su equipo está deseando jugar en uno de los estadios más famosos del futbol: el mítico coloso de Santa Úrsula. Foto: Reuters.

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Inglaterra se prepara para un duelo épico contra México en el coloso de Santa Úrsula. ¿Podrán los jugadores adaptarse a la altitud y vencer a la selección local? Conoce más detalles.

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