Decenas de Aficionados Hacen Fila en Fan Fest del Zócalo de CDMX desde la Madrugada

Con bancos, cobijas y café, esperan, desde las primeras horas del domingo, a que se abra el acceso para conseguir un buen lugar para ver el partido del Tri.

Filas afuera del Fan fest del Zócalo de CDMX para el México vs InglaterraAficionados se formaron desde las 02:00 de la mañana para obtener un buen lugar en el Fan Fest. Foto: N+
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