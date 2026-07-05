Decenas de Aficionados Hacen Fila en Fan Fest del Zócalo de CDMX desde la Madrugada

Desde la madrugada, decenas de personas hacen fila en el acceso principal del Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México para conseguir un buen lugar para ver el partido de la Selección Mexicana de futbol contra Inglaterra.

Francisco León llegó a las 2:30 de la mañana procedente de la alcaldía Tláhuac. Detrás de él se formaron Jonathan y Natyeli, vecinos de la alcaldía Venustiano Carranza, quienes arribaron alrededor de las 3 de la mañana.

Javier, originario de Oaxaca, recorrió con su copa el Centro Histórico convencido de que sería el primero en la fila; sin embargo, se llevó la sorpresa de que ya había decenas de aficionados esperando para ingresar.

Durante la madrugada de este domingo, decenas de aficionados comenzaron a hacer fila en el acceso principal del Fan Festival del Zócalo de la CDMX.



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Operativo en Fan Fest del Zócalo de CDMX

El pasado viernes, el Gobierno de la Ciudad de México informó que este domingo se llevará a cabo un operativo especial para salvaguardar la integridad de la ciudadanía por el partido de México vs Inglaterra.

Se busca evitar incidentes como lo ocurrido durante las celebraciones del México vs Ecuador el martes 30 de junio, cuando cuatro personas fallecieron en medio de los festejos.

Las autoridades capitalinas contemplan un plan de movilidad con calles que se hagan peatonales para el libre tránsito de los aficionados, así como medidas de seguridad que incluyen la revisión de bolsas para evitar el ingreso de objetos prohibidos.

Para el Fan Festival del Zócalo, se contará con más de 3 mil 500 elementos de seguridad y cuando se llegue a su aforo máximo, también se pedirá a la gente que se traslade a otros sitios.

Con información de Arturo Sierra y N+.