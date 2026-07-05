La Casa de los Famosos México 2026: A qué Hora Empieza HOY y Canales de Transmisión

El primer participante se revelará hoy 5 de julio, iniciando un calendario donde se destapará a un famoso por día hasta el 19 de julio

La Casa de los Famosos México: A qué Hora Empieza HOY. Foto: Televisa EspectáculosLa Casa de los Famosos México: A qué Hora Empieza HOY. Foto: Televisa Espectáculos

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La Casa de los Famosos México arranca el 26 de julio. ¿Listo para conocer a las 16 celebridades que competirán por 4 millones de pesos? ¡No te pierdas el estreno en Las Estrellas!

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