La Casa de los Famosos México 2026: A qué Hora Empieza HOY y Canales de Transmisión

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya tiene fecha oficial de arranque, desatando la euforia entre los seguidores del reality show más visto del país. El estreno oficial de esta nueva entrega será el domingo 26 de julio. Durante la gala inaugural, la señal se emitirá de manera gratuita a través del canal de Las Estrellas para que nadie se pierda los primeros minutos del encierro.

La expectativa crece minuto a minuto, especialmente por saber quiénes serán las 16 celebridades que competirán por el codiciado premio de 4 millones de pesos. Aunque la producción mantiene el hermetismo, cuentas de spoilers como Chamonic ya adelantaron nombres como Ernesto Laguardia, Yahir y Bellakath.

Para calentar motores, el primer participante se revelará hoy 5 de julio, iniciando un calendario donde se destapará a un famoso por día hasta el 19 de julio. Estas revelaciones se transmitirán de lunes a viernes y domingos a través de Las Estrellas, Canal 5, ViX y redes oficiales.

¿A qué hora empieza La Casa de los Famosos México?

Para que no te pierdas ningún detalle del día a día, la producción ha diseñado una estructura de conductores y horarios específicos para cada emisión en el tiempo del centro de México:

· Galas de Eliminación (Domingos): 20:30 horas por el canal de Las Estrellas.

· Galas Diarias (Lunes a Viernes): 22:00 horas a través de Canal 5.

· Pregalas y Postgalas: Contenido exclusivo transmitido por ViX Premium antes y después de cada emisión principal.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos México en vivo las 24 horas?

Si lo que buscas es el minuto a minuto de la convivencia, los complots y el drama en tiempo real, la señal de las cámaras 24/7 sin censura será exclusiva de ViX Premium, la cual requiere una suscripción de pago. Esta plataforma de streaming será el único canal para seguir a los habitantes en vivo durante toda su estancia.

Por otro lado, si deseas interactuar de forma gratuita, el sitio oficial de La Casa de los Famosos México habilitará las secciones especiales para dinámicas interactivas, encuestas y las votaciones oficiales para salvar a tus nominados favoritos en cada gala.