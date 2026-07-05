Julián Quiñones: ¿Quién es su Esposa y Cuántos Hijos Tiene el Delantero de México?

Julián Quiñones marca goles con México y atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera durante el Mundial 2026. El delantero de la Selección Mexicana ha llamado la atención por sus actuaciones dentro de la cancha, pero también por el interés que existe alrededor de su vida familiar y amorosa, donde aparece Ana Gabriela.

Actualmente, Julián Quiñones, de 29 años, es uno de los futbolistas más seguidos y queridos de la Selección Mexicana. El carisma, talento y la tranquilidad que aporta el delantero del Al-Qadsiah al conjunto dirigido por Javier Aguirre ha sido reconocida por millones de aficionados, quienes esperan que el jugador siga llevando a México a la victoria en el mundial.

¿Quién es Ana Gabriela, la esposa de Julián Quiñones?

La esposa del delantero mexicano es Ana Gabriela Quiñones Amato. Ella es licenciada en comunicación, modelo e influencer mexicana que ha mantenido un perfil discreto pese a la creciente popularidad del futbolista.

En sus redes sociales comparte algunos aspectos de su vida cotidiana, así como contenidos relacionados con el ejercicio y su estilo de vida fitness. En sus plataformas digitales, el futbolista muestra el día en que contrajo matrimonio con Ana Gabriela; a través de 4 fotos, el delantero posa junto con su esposa el día de su boda, la cual data del 22 de diciembre de 2022.

Cabe destacar que el futbolista tiene una hija de una relación anterior que radica en Colombia (llamada Brianna), y una segunda hija llamada Alanna, nacida el 26 de diciembre de 2023, fruto de su matrimonio con la influencer y empresaria Ana Gabriela.

Julian Quiñones junto con su esposa. Foto: ING

Su historia de amor y vida familiar

¿Cómo comenzó su historia de amor? La pareja ha construido una relación que se ha fortalecido con el paso de los años y que ha estado marcada por el apoyo mutuo durante la carrera profesional del delantero.

Ana Gabriela ha acompañado a Quiñones en distintas etapas de su trayectoria, desde su paso por la Liga MX hasta su consolidación como una de las figuras de la Selección Mexicana. Aunque suele acompañar a Quiñones en momentos importantes de su carrera, ambos han procurado mantener gran parte de su vida familiar alejada de la atención mediática.