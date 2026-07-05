Julián Quiñones: ¿Quién es su Esposa y Cuántos Hijos Tiene el Delantero de México?

Conoce a Ana Gabriela, la licenciada en comunicación e influencer fitness con quien se casó en 2026

Julián Quiñones. Foto: AFPJulián Quiñones. Foto: AFP

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Ana Gabriela, la esposa de Julián Quiñones, es más que una influencer. Descubre su papel en la vida del delantero mexicano y su discreta pero influyente presencia.

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