¿Quién Ganó el Gran Premio de Gran Bretaña 2026? Resultados del Checo Pérez en la Carrera de F1

El piloto mexicano Sergio Pérez participó con Cadillac en la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 este domingo, luego de calificar en la posición número 20.

Con una playera de la Selección Mexicana en territorio enemigo, el Checo Pérez recorrió el trazado de Silverstone, luego de firmar algunos autógrafos y convivir con aficionados.

¿Cómo quedó el Checo Pérez hoy?

El piloto de Cadillac terminó la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña en la posición 15, con +7.403s por encima del ganador, que logró un tiempo de 1:27:11.335.

¿Quién ganó el GP de Gran Bretaña 2026?

El monegasco Charles Leclerc conquistó este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 al volante de su Ferrari, delante de dos británicos, George Russell (Mercedes) y el veterano Lewis Hamilton (Ferrari), segundo y tercero respectivamente.

La carrera fue emocionante en el emblemático circuito de Silverstone y estuvo marcada en su parte final por la salida del coche de seguridad debido a una salida de pista del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron duodécimo y decimoctavo una carrera tras la cual está siendo investigado Hamilton, por una posible infracción de pilotaje durante las banderas amarillas -que le podría costar el podio e, incluso quedar fuera de los puntos-, y que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó noveno.

El líder de la general del Mundial, el italiano Kimi Antonelli, terminó apenas decimosexto y no consiguió ningún punto, lo que relanza la emoción en el campeonato.

Con información de AFP y EFE.