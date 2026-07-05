Cerrarán la Avenida Juárez de Puebla por Partido de México contra Inglaterra

Tránsito Municipal anunció que no habrá paso total o transversal con motivo de la afluencia de aficionados en la Avenida Juárez.

No habrá paso en la avenida desde las 4 pm.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Este domingo, Avenida Juárez en Puebla cerrará por el partido México vs Inglaterra. Planifica tu ruta desde las 16h para evitar contratiempos. Conoce más sobre los cierres y horarios.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+