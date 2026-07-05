Cerrarán la Avenida Juárez de Puebla por Partido de México contra Inglaterra

Este domingo 5 de julio se anunciaron cierres preventivos con motivo del partido de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, entre las selecciones nacionales de México e Inglaterra.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que no habrá paso vehicular sobre la Avenida Juárez desde la tarde. En N+ Puebla te informamos de los cierres preventivos y transversales para planear tu ruta del día.

Cierres en Avenida Juárez de Puebla por partido de México ¿Dónde y a qué hora?

La Dirección de Tránsito informó esta mañana que, a partir de las 16 horas de este domingo, se implementarán cierres anticipados en calles que conectan con la Avenida Juárez.

Dichos cierres serán en la lateral del Bulevar Atlixco de Acatzingo, Citlaltépetl la 9 Poniente, además Aarón Merino de Prolongación Reforma la 3 Poniente.

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La pasión por México también se vive con prevención. A partir de las 16:00 h, se implementarán cierres viales en la zona de Avenida Juárez. 🇲🇽⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



🚗 Planea tu ruta y utiliza vías alternas. pic.twitter.com/thEzXjM7Ou — SSC Puebla (@SSC_Pue) July 5, 2026

Por otro lado, se confirmó que habrá cierre total en la Avenida Juárez, desde Teziutlán Sur hasta el Paseo Bravo, mientras que habrá bloqueo transversal en todas la calles que conectan directamente con dicha vialidad.

Las autoridades recomiendan tomar vías alternas para evitar contratiempos, en caso de no tener en planes asistir a los establecimientos de la Avenida Juárez antes, durante y después del partido de México.

Con información de N+

JAPR