México vs Inglaterra Hoy: Alerta de Granizo y Restricciones Que Debes Saber Antes del Juego

La Selección Mexicana se juega el pase a Cuartos de Final del Mundial 2026 frente a Inglaterra, un partido histórico que movilizará a miles de aficionados en todo el país. Si planeas asistir al Estadio Ciudad de México, acudir a las pantallas gigantes en plazas públicas o reunirte en zonas de convivencia para apoyar al Tri, es fundamental conocer las restricciones, operativos y el pronóstico del clima para evitar contratiempos de última hora.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hicieron un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de autocuidado, planificar los traslados y arribar a los puntos de reunión con suficiente anticipación para facilitar los filtros de ingreso y evitar aglomeraciones peligrosas en los accesos.

Alerta por tormentas y granizo durante el partido

El factor climático será clave para este domingo 5 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en algunas zonas, por lo que se solicita a los asistentes acudir preparados con impermeable y calzado adecuado para protegerse durante el encuentro y los festejos posteriores.

Objetos prohibidos en los filtros de seguridad

Para garantizar el orden dentro del estadio y en las áreas de transmisión masiva, se exhorta a la afición a no portar artículos restringidos. Está prohibido el ingreso con mochilas voluminosas, objetos punzocortantes, envases de vidrio, cinturones con hebillas grandes o punteros láser.

También es indispensable portar una identificación oficial, ubicar las rutas de evacuación y acordar un punto de reunión con los acompañantes en caso de separación. Si asiste con niños o adultos mayores, manténgalos bajo estricta supervisión.

Fanáticos de la Selección Mexicana. Foto: AP

Lineamientos para los festejos en las calles

Al término del encuentro, se invita a la población a moderar el consumo de bebidas alcohólicas. En caso de utilizar vehículo particular, se debe designar a un conductor responsable o preferir el transporte público.

Queda estrictamente prohibido el uso de pirotecnia y subir a estructuras o monumentos debido al alto riesgo de caídas graves. Ante cualquier emergencia o accidente, el número 911 estará disponible las 24 horas del día para brindar atención inmediata.