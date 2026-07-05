México vs Inglaterra Hoy: Alerta de Granizo y Restricciones Que Debes Saber Antes del Juego

Autoridades piden llegar con anticipación, ubicar salidas de emergencia y moderar el consumo de alcohol en los festejos

Fan Fest Zócalo en CDMX. Foto: N+Fan Fest Zócalo en CDMX. Foto: N+

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¡Atención! México vs Inglaterra hoy en el Mundial 2026. Prepárate para el clima extremo: tormentas y granizo. Llega temprano y sigue las restricciones para disfrutar del partido sin contratiempos.

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