Isaac Del Toro Gana la Segunda Etapa del Tour de Francia

En su primera participación en la Grande Boucle, Del Toro cruzó la meta como vencedor por delante de Pogacar

El ciclista mexicano Isaac Del Toro (C), del equipo UAE Team Emirates - XRG, llega a la meta para ganar la segunda etapa por delante del ciclista esloveno Tadej Pogacar (I). Foto AFPEl ciclista mexicano Isaac Del Toro (C), del equipo UAE Team Emirates - XRG, llega a la meta para ganar la segunda etapa por delante del ciclista esloveno Tadej Pogacar (I). Foto AFP

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¡Histórico! Isaac Del Toro se corona en la segunda etapa del Tour de Francia, superando a Pogacar en Montjuïc. Descubre cómo este mexicano debutante dejó su huella en la Grande Boucle.

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