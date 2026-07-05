El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó este domingo la segunda etapa del Tour de Francia 2026, al imponerse en el cierre disputado en Barcelona por delante del vigente campeón, Tadej Pogacar. Con este resultado, el danés Jonas Vingegaard conservó el liderato de la clasificación general.

En su debut dentro de la Grande Boucle, Del Toro firmó una actuación destacada al superar a su compañero de equipo en UAE Emirates durante la corta y exigente subida final hacia Montjuic. Pogacar cruzó la meta en la segunda posición, mientras que el campeón olímpico Remco Evenepoel completó el podio de la jornada.

La victoria del mexicano llegó después de un cierre en el que Pogacar intentó favorecer el triunfo de Del Toro, quien respondió con un sólido ataque para quedarse con la etapa y conseguir uno de los resultados más importantes de su carrera.

Isaac Del Toro Gana la Segunda Etapa del Tour de Francia. Foto: AFP

Así quedó la clasificación de la etapa

Detrás de Del Toro y Pogacar finalizaron Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard, quienes registraron el mismo tiempo. Ambos llegaron tres segundos antes que el danés Mattias Skjelmose, quien ocupó el quinto lugar.

El triunfo representa un inicio sobresaliente para Del Toro en su primera participación en el Tour de Francia y confirma el buen momento del equipo UAE Emirates durante las primeras jornadas de la competencia.

Vingegaard conserva el maillot amarillo

Aunque no ganó la etapa, Jonas Vingegaard mantuvo el liderato de la clasificación general tras la segunda jornada del Tour de Francia.

Por su parte, Pogacar aprovechó los seis segundos de bonificación obtenidos en la meta para ascender al segundo lugar de la general, colocándose a solo seis segundos del líder. Evenepoel se mantiene tercero, con una diferencia de 15 segundos respecto a Vingegaard.

Con apenas dos etapas disputadas, la pelea por el maillot amarillo comienza a tomar forma, mientras Isaac del Toro suma una victoria histórica en su debut en la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial.

Sheinbaum felicita a Isaac del Toro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda jornada de El Tour.

"Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026", escribió la presidenta.

Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026 👏🏽👏🏽👏🏽 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 5, 2026

Con información de AFP