"Este es un Resultado de Todos": Isaac del Toro Tras Triunfo en 2ª Etapa de Tour de Francia 2026

El mexicano agradeció el apoyo de su equipo y de su familia, a quienes le dedicó este triunfo en su segundo día en el Tour de Francia.

Isaac del Toro celebra triunfo en segunda etapa del Tour de Francia 2026Isaac del Toro celebra triunfo en segunda etapa del Tour de Francia 2026. Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+