"Este es un Resultado de Todos": Isaac del Toro Tras Triunfo en 2ª Etapa de Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro agradeció el apoyo de su equipo y de su familia y aseguró que es un resultado de todos, luego de ganar la segunda etapa del Tour de Francia 2026, un día después de su debut en el certamen.

"(Este triunfo) significa todo. Ya lo he dicho antes, soy un chico muy afortunado. No podrías creer todo lo que hemos trabajado como equipo para estar aquí. Mucha confianza por parte de todo el equipo. Esto es el resultado de todos, mi familia, mis amigos, con quienes crecí", dijo en entrevista tras los resultados de la segunda fase.

Del Toro reconoció la oportunidad que es poder estar en el mismo equipo que Tadej Pogačar, ganador del Tour de Francia en cuatro ocasiones.

"No puedes imaginar lo que esto significa para mí y, sobre todo, para mi país", agregó el joven de 22 años.

"Teníamos un plan para Tadej y yo lo he seguido. Pero al final teníamos un margen más amplio (de lo previsto respecto a otros corredores), así que fui a tope hasta la meta", explicó.

En los últimos hectómetros, Pogacar se giró en varias ocasiones para comprobar que no venía ningún otro corredor y decidió en ese momento que el triunfo de etapa debía ser para Del Toro.

Solo el belga Remco Evenepoel y el líder de la general, el danés Jonas Vingegaard, llegaron al final a conseguir entrar con el mismo tiempo, siendo tercero y cuarto respectivamente.

Isaac del Toro celebra trabajo de la Selección Mexicana

Del Toro también reconoció el trabajo que realiza la Selección Mexicana como parte del Mundial 2026.

"Lo están haciendo increíble y estar en el mismo nivel, aquí en Francia, en la carrera más difícil, es un sueño", apuntó.

"Estoy muy orgulloso de haber llegado al nivel que me permita vivir este tipo de situaciones", añadió Del Toro, quien es cuarto, a dieciséis segundos, mientras que el prodigio francés Seixas, que tuvo que gestionar un pinchazo y un cambio de bicicleta en los últimos cuarenta kilómetros, es sexto, a 42 segundos del maillot amarillo.