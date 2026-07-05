Accidente en Nueva York: Avioneta Realiza Aterrizaje Forzoso en el East River de Manhattan

Las imágenes captadas en el río muestran a la aeronave flotando en el agua con una de sus alas sumergida

Las imágenes captadas en el río muestran a la aeronave flotando en el agua con una de sus alas sumergida. Foto DailymailLas imágenes captadas en el río muestran a la aeronave flotando en el agua con una de sus alas sumergida. Foto Dailymail

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Impactante accidente en Nueva York: una avioneta con 8 pasajeros se estrella en el East River. Rescate exitoso, solo heridas leves. ¿Qué ocurrió en Manhattan?

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Accidente en Nueva York: Se Estrella Avioneta con Varios Pasajeros en el East River de Manhattan