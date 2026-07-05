Accidente en Nueva York: Avioneta Realiza Aterrizaje Forzoso en el East River de Manhattan

Una avioneta con ocho personas a bordo realizó un aterrizaje forzoso este domingo en el East River de la ciudad de Nueva York. Tras el incidente, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar de los hechos, según muestran diversos videos difundidos en redes sociales.

Las imágenes captadas en el río muestran a la aeronave flotando en el agua con una de sus alas sumergida, mientras los equipos de rescate trabajaban a marchas forzadas para poner a salvo a todos los pasajeros. El avión realizó un aterrizaje forzoso en aguas agitadas y se volcó parcialmente poco después de las 12:00 del mediodía, según informaron las autoridades locales al periódico The Post.

Intenso operativo de rescate en Manhattan

El accidente tuvo lugar cerca de la terminal del ferry de Manhattan y del Skyport, específicamente en la intersección de la calle 23 y la avenida FDR. Debido a la ubicación y la hora del percance, la movilización de los cuerpos de auxilio fue inmediata para evitar una tragedia mayor en la zona.

Las ocho personas que viajaban a bordo fueron rescatadas con éxito del avión por elementos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). Tras el rescate, las autoridades informaron que dos pasajeros presentaron heridas leves, por lo que fueron evaluados en el sitio por el personal médico de emergencia. Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales ni lesionados de gravedad por este impacto.