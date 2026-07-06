Ataque Armado Deja Dos Hombres Muertos y un Bebé Herido en Escobedo, Nuevo León

Un ataque armado contra una familia dejó como saldo dos hombres sin vida y un menor herido de gravedad en la colonia Ricardo Flores Magón

Ataque armado deja dos muertos y un bebé herido en EscobedoFoto: N+

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Ataque armado en Escobedo: dos hombres muertos y un bebé herido. La familia fue atacada mientras asaban pollo. Conoce más detalles sobre este trágico suceso.

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