Ataque Armado Deja Dos Hombres Muertos y un Bebé Herido en Escobedo, Nuevo León

La tarde de este domingo 5 de julio, una familia que convivía en un domicilio fue agredida a tiros en la colonia Ricardo Flores Magón, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

La agresión con decenas de balazos se registró al exterior de la vivienda ubicada sobre la calle Eduardo Livas, y dejó como saldo la muerte de dos hombres y un bebé herido de gravedad, de acuerdo con los primeros reportes.

El ataque armado generó la movilización de las autoridades de seguridad hasta la colonia Ricardo Flores Magón. Al arribar, acordonaron la zona y confirmaron la presencia de dos hombres sin vida a causa de los proyectiles con arma de fuego y un menor con lesiones.

Identifican a víctimas de ataque armado en Escobedo

Las dos víctimas mortales del ataque armado fueron identificadas como Enrique Palacios y Luis Enrique Salazar, quienes presuntamente se encontraban asando pollo previo al partido de México vs Inglaterra, cuando fueron agredidos a balazos.

Por otro lado, el menor herido fue identificado como Juan Hernán, quien fue trasladado por paramédicos a la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su atención médica; su estado de salud es reportado grave.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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