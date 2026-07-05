Conductor se Estrella Contra Tienda de Conveniencia en San Nicolás, NL

Un hombre de la tercera edad presuntamente confundió el pedal del freno con el acelerador y terminó impactando su camioneta contra una tienda de conveniencia en San Nicolás.

El vehículo destruyó parte de los cristales del frente y de uno de los costados del establecimiento.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Conductor confunde freno con acelerador y termina dentro de una tienda en la colonia Héroes de México. El accidente deja a dos empleadas heridas. Conoce cómo ocurrió este incidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+