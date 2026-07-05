Conductor se Estrella Contra Tienda de Conveniencia en San Nicolás, NL

Un accidente vial movilizó a los cuerpos de auxilio la mañana de este domingo 5 de Julio de 2026 en el municipio de San Nicolás, luego de que el conductor de una camioneta se impactara contra una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Héroes de México.

Los hechos se registraron poco después de las 7:00 de la mañana en el cruce de las calles Agustín de Iturbide y Gustavo Díaz Ordaz, donde acudieron elementos de Protección Civil municipal y estatal, además de cuerpos de rescate y personal de emergencias para atender la situación.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el conductor, un hombre de la tercera edad, presuntamente confundió el pedal del freno con el acelerador, lo que ocasionó que perdiera el control de la camioneta y se proyectara directamente contra el establecimiento.

Las imágenes captadas en el lugar muestran que gran parte del vehículo terminó al interior de la tienda de conveniencia, causando importantes daños materiales tanto en la fachada como en el interior del negocio.

Dos empleadas resultan lesionadas

A consecuencia del impacto, el vehículo destruyó parte de los cristales del frente y de uno de los costados del establecimiento. Además, derribó varias hieleras que contenían diferentes botellas, así como vitrinas y parte del aparador donde se encontraban diversos productos.

Al momento del accidente, dos empleadas permanecían en el área del mostrador, por lo que resultaron con diversos golpes tras el fuerte impacto.

Paramédicos y elementos de Protección Civil municipal y estatal brindaron atención médica a las trabajadoras, quienes fueron valoradas dentro de una ambulancia para determinar la gravedad de sus lesiones y establecer si sería necesario su traslado a un hospital.

Mientras tanto, la zona fue acordonada por las autoridades para facilitar las labores de atención y permitir el levantamiento del reporte correspondiente. El conductor de la camioneta permaneció al interior del establecimiento mientras las autoridades realizaban las diligencias para determinar las circunstancias del accidente y definir su situación.

Hasta el cierre del reporte, los cuerpos de auxilio continuaban trabajando en el lugar de los hechos, mientras personal correspondiente evaluaba los daños ocasionados al establecimiento.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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