Adulto Mayor es Hallado Sin Vida en un Arroyo de Córdoba, Veracruz

Un hombre fue encontrado sin vida en un arroyo del municipio de Córdoba; Fue identificado como Patricio

Hombre en arroyo de CórdobaFoto: Miguel Montes de Oca

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Un hombre de 73 años es hallado muerto en un arroyo de Córdoba. Las autoridades buscan respuestas. ¿Qué le ocurrió a Patricio Sánchez? Infórmate aquí.

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