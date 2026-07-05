Adulto Mayor es Hallado Sin Vida en un Arroyo de Córdoba, Veracruz

Durante la noche de este sábado 4 de julio, se registró el hallazgo de una persona sin vida en un arroyo que atraviesa la colonia la Luz Francisco I. Madero, lo que provocó movilización de corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, fue un llamado al número de emergencias 911 que se reportó sobre estos hechos que ocurrieron en la calle 9, esquina con avenida 22 de marzo, en la colonia La Luz Francisco I. Madero.

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Las autoridades acordonaron la zona y dieron parte a la fiscalía regional de justicia zona centro Córdoba, para que realizaran las diligencias. La persona fue identificada como Patricio Sánchez Atilano, de 73 años, vecino de la colonia Ampliación Miraflores.

Motociclista cae a río en Ixtaczoquitlán

Un motociclista murió tras caer a un río en la comunidad Tuxpanguillo, perteneciente a al municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz. El hombre fallecido fue identificado como Israel N de 23 años, quien era obrero de una empresa asentada en el corredor industrial y tenía su domicilio en la comunidad de Campo Grande, en la parte baja del Valle de Tuxpango.

El accidente ocurrió cuando el joven circulaba a bordo de su motocicleta sobre la carretera que comunica a Tuxpango y terminó cayendo al río Juan Antonio.

Asesinan a hombre en Texistepec

En Texistepec al sur de Veracruz, durante la tarde un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba descansando en una tienda ubicada en la colonia Francisco Villa. De acuerdo con los datos, sujetos armados arribaron al lugar y abrieron fuego en contra de la víctima, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal acordonaron el área. Elementos periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes.