Motociclista Muere al Caer a un Río en Ixtaczoquitlán, Veracruz

Un hombre falleció al caer con su motocicleta a un rio en el municipio de Ixtaczoquitlán

Muerte motociclistaFoto: Miguel Montes de Oca

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un motociclista pierde la vida tras caer al río en Ixtaczoquitlán. Detalles del accidente que conmocionó a la comunidad de Tuxpanguillo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+