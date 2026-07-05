Motociclista Muere al Caer a un Río en Ixtaczoquitlán, Veracruz

La tarde del pasado sábado 4 de julio, murió un motociclista tras caer a un río en la comunidad Tuxpanguillo perteneciente a al municipio de Ixtaczoquitlán. Se trató de un hombre identificado como Israel N de 23 años.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CRONOLOGÍA: Así Hallaron Sin Vida a Periodista Roxana Guzmán en Veracruz

El hoy occiso, era un hombre que se desempeñaba como obrero de una empresa asentada en el corredor industrial y tenía su domicilio en la comunidad de Campo Grande, en la parte baja del Valle de Tuxpango.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el joven circulaba a bordo de su motocicleta sobre la carretera que comunica a Tuxpango y presuntamente perdió el control de la unidad, terminando cayendo al río Juan Antonio, quedando debajo de un puente con lesiones de gravedad que le costaron la vida.

Taxi se impacta contra una palmera en el bulevar Córdoba-Peñuela.

La mañana de este domingo se registró un aparatoso accidente donde un taxi resultó con severos daños materiales luego que su conductor perdiera el control de la unidad y terminara impactándose contra una palmera sobre el bulevar Córdoba-Peñuela, en el carril con dirección al centro de la ciudad, a la altura de conocido motel.

Según el reporte, la unidad presuntamente era manejada a exceso de velocidad. Al lugar, acudieron grupos de auxilio y a pesar de lo aparatoso, no se reportaron lesionados ya que el conductor viajaba solo al momento del percance.

Un perito de tránsito municipal tomó conocimiento y deslindo responsabilidades. En este bulevar se han registrado múltiples percances por el exceso de velocidad en que conducen automovilistas, el exhorto es a respetar los límites de velocidad permitidos para evitar algún accidente.